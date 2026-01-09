Teljesen befagyott a Balaton, de életveszélyes és tilos rálépni a friss jégtakaróra

Kilenc év után ismét teljesen befagyott a Balaton. A jég vastagsága viszont egyenetlen, ezért rámenni életveszélyes és tilos!

Utoljára 2017 januárjában képződött ilyen összefüggő jégtakaró a tó felszínén. Az elmúlt napokban kellően hideg volt az idő, viszont az élénk, erős szél a tó befagyása ellen dolgozott, a vízfelszínen kialakult kisebb-nagyobb jégtáblákat ide-oda sodorta, időnként össze is törte – idézte fel az Időkép.

Péntek hajnalra viszont a szél ereje jelentősen alábbhagyott, és

a hőmérséklet a part közelében többfelé -10 fok alá csökkent, így teljesen összefüggő jégréteg alakult ki a tó felszínén.

Kiemelték, hogy a komp közlekedését a jégzajlás egyelőre nem befolyásolja, a járatok Szántód és Tihany között továbbra is óránként közlekednek, 7:00 és 17:15 között.

Az előrejelzések alapján a következő fagyos éjszakák tovább erősíthetik a jégképződést. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy

a jég vastagsága továbbra is egyenetlen, ezért rámenni veszélyes és tilos!

Kiemelt kép: A drónnal készült felvételen a siófoki kikötő a havazás után 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)