Rendkívüli időjárás: rövidebb tanítás, elmaradó színházi előadások Somogyban és Baranyában

A várható ónos eső miatt Somogy vármegye iskoláinak túlnyomó részében rövidített órákat tartottak vagy törölték a délutáni foglalkozásokat törölték; Somogyban és Baranyában is kulturális rendezvények, köztük színházi előadások maradnak el.

Kaposváron a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy az extrém időjárási körülményekre tekintettel délben leállította a hulladékgyűjtést és bezárta létesítményeit, a többlethulladékot a következő alkalommal szállítja el.

A Csiky Gergely Színház ugyancsak a Facebookon tudatta közönségével, hogy nem tartják meg a Bolha a fülbe című előadásukat, amelyet február 20-án pótolnak.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola is a közösségi médiafelületén adta hírül, hogy délelőtt 11 órakor bezár, az intézményben sem tanítás, sem egyéb munkavégzés nem lesz.

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert a Facebook-oldalán azt írta, hogy a városüzemeltetési cégnek az országos sóhiány ellenére sikerült végül jelentősebb mennyiségű szóróanyaghoz jutnia, amelyet speciális granulátummal kevernek, így próbálják a csúszásokat megelőzni a főbb közlekedési útvonalakon, a legforgalmasabb járdákon, egyéb nagyobb forgalmú közterületeken.

A településvezető közölte azt is, hogy a jegyzővel egyeztetve rövidített munkanapot rendelt el a polgármesteri hivatalban.

A Balaton-parti városban működő Kálmán Imre Művelődési Központ az önkormányzat honlapján jelentette be, a péntek estére tervezett Újévi Gálát más időpontban tartják meg. Marcaliban pénteken nem nyitott ki a városi fürdő és a kulturális korzó, a művelődési házban elmarad az esti koncert.

Barcs városa a Facebook-oldalán arról adott hírt, hogy a helyi iskolákban biztonsági intézkedéseket vezettek be: kevesebb órát tartottak meg, a vidéki tanulókat korábban hazaengedték, és rugalmasan kezelik a hiányzásokat. Ugyancsak kevesebb órát tartottak meg Nagyatád iskoláiban is. Pécsen a helyi buszvállalat várható fennakadásokra figyelmezteti az utasokat, míg a városüzemeltetési társaság a lakosokat síkosságmentesítésre, a mecseki parkerdő látogatásának mellőzésére kéri, a kulturális intézmények egy része pedig bezár pénteken délután a városban.

A pécsi városüzemeltetési feladatokat ellátó Biokom NKft. arról tájékoztatta közleményben az MTI-t, hogy a cég már délelőtt megkezdte a gépi és kézi síkosságmentesítést, egyben arra kérte a helyieket, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak az ingatlanjaik előtti járda és útszakaszok síkosságmentesítéséről.

Arra kérték az embereket, hogy a dél utáni órákban már csak az induljon útnak a városban, akinek feltétlenül szükséges, továbbá hogy az ónos eső ideje alatt, illetve az azt követő órákban a parkerdei területeket ne látogassák, és a hétvégén is csak fokozott elővigyázatossággal tegyék az ágleszakadás veszélye végett.

A városi közösségi közlekedési feladatokat ellátó Tüke Busz Zrt. azt közölte, hogy a megváltozott útviszonyok és közlekedési körülmények okozhatnak átmeneti fennakadásokat a közösségi közlekedésben, s kérték: csak azok induljanak útnak, akiknek ez elengedhetetlenül szükséges.

A Pécsi Nemzeti Színház azt közölte, hogy a teátrum pénteki előadásai elmaradnak, azokat később pótolják. A pécsi világörökségi és kulturális intézmények egy jelentős részét üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az ónos eső miatt a pécsi világörökségi helyszínek, valamint a Zsolnay Kulturális Negyed kiállításai zárva tartanak január 9-én.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)