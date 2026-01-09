Rendkívüli hidegrekord a Bükk-fennsíkon: –32,8 fokot is mértek az éjjel

Az idei téli szezon eddigi leghidegebb reggelét regisztrálták a Bükk-fennsíkon: a Miskolci Egyetem Földrajz–Geoinformatika Intézete által üzemeltetett mohós-töböri mérőállomás –32,8 Celsius-fokos minimumot rögzített a Zsidó-réti medence legmélyebb pontján.

Hatodika óta több hullámban frontrendszerek haladtak át a Kárpát-medencén, amelyek szinte országszerte jelentős hótakarót hagytak maguk után. Nem volt ez másképp a Bükk-fennsíkon sem, ahol a megközelítőleg 30 centiméteres hótakaró kedvező alapot biztosított a fennsíki viszonylatban is rendkívül alacsony léghőmérsékleti értékek kialakulásához.

„A hideg légtó 20 perc alatt regenerálódott […]. 07:20-kor érte el a görbe a minimumát, –32,8 °C-on ”

– írták a Földrajz–Geoinformatika Intézet Facebook-posztjában.

Két frontzóna között optimális időablak alakult ki. A hideg levegő időszakosan nyugalomba jutott, derült, szélcsendes körülményekkel jellemezhető nettó kisugárzási időszak következett. A mínusz 6,8 fokos nappali maximumot követően a kora esti órákban a felszín felett 2 méteren mért léghőmérsékleti görbe meredek csökkenésbe kezdett.

Este 20 órakor átlépte a mínusz 25 fokos küszöböt, majd hajnali 1 órára mínusz 30 fok alá süllyedt.

További érdekességként jelentkezett a vastag hótakaró hőszigetelő hatása. A porhó állag ellenére a felszínközeli hőmérséklet-különbség mintegy 2 fok körül maradt, miközben a teljes hőmérséklet-különbség elérte a 26 fokot.

A Zsidó-réten üzemelő kontrollhálózat offline adatgyűjtőinek kiolvasását követően válik ismertté a teljes mérőrendszer léghőmérsékleti eloszlása, az eddigi trendek alapján azonban kijelenthető, hogy az éjszaka során a Zsidó-rét területének több mint 80 százaléka –25 Celsius-fok alá hűlt.

Az országos helyzetet az Időkép jelentése is tükrözi:

Az év leghidegebb éjszakáján Zabarban mínusz 24, Mihálygergén mínusz 25 fokot mutattak a hőmérők, míg Szécsényben a HungaroMet mínusz 25 fokot mért. Az elmúlt évek leghidegebb éjszakáját követően napközben legfeljebb nyugaton és délnyugaton közelítheti meg, illetve kissé meghaladhatja a nulla fokot a hőmérséklet.

Kiemelt kép: MTI/Kaszás Tamás