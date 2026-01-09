Pénteken több autópályán is súlykorlátozást vezetnek be a jeges utak miatt

A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt előreláthatóan pénteken 11 órától 7,5 tonna össztömeg felett súlykorlátozást vezetnek be a tehergépjárművekre több autópályán és egy autóúton – közölte az Útinform.

Azt írták, hogy a korlátozást az M6-os autópályán a 189-es kilométernél a Mohács-Szajk csomópont és a 210-es kilométernél lévő Ivándárda határ között, az M76-os autópálya teljes szakaszán, az M7-es autópályán a 170-es kilométernél lévő Marcali-Balatonszentgörgy csomópont és a Keszthely-Fenékpuszta csomópont között, szintén az M7-esen a Balatonszentgyörgy csomópont és a 233-as kilométernél Letenye országhatár között, továbbá az M70-es autópályán Tornyiszentmiklós határ előtt vezetik be.

Hozzátették, hogy az M80-as autóúton a 162-es kilométernél lévő Körmend-kelet csomópont és a 190-es kilométernél a Rábafüzes határ között lesz még súlykorlátozás.

Kiemelt kép: MTI/Kocsis Zoltán