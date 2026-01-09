Ónos eső – Harmadfokú riasztást adtak ki több délnyugat-dunántúli járásra

Tartós, többórás ónos eső veszélye miatt a legmagasabb, harmadfokú (piros) riasztást adta ki a Délnyugat-Dunántúl egyes részeire a HungaroMet Zrt. péntek délben. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, Zala, Somogy és Baranya vármegye érintett járásaiban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 5 millimétert.

A tájékoztatás szerint pénteken újabb csapadékzóna érkezett, amelyből az ország északkeleti felén, kétharmadán kisebb havazás valószínű. Az ország délnyugati harmadán viszont átmeneti gyenge havazást követően jelentős mennyiségű, tartós ónos eső eshet a fagyott eső mellett. Somogy és Baranya vármegye déli, délnyugati felén, emellett akár Zala, Bács-Kiskun délnyugati, déli részén nagy mennyiségű, öt milliméternél is több ónos eső is eshet. Estére, késő estére fokozatosan mindenütt csökken a csapadékhajlam.

A HungaroMet péntek éjfélig legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adott ki Zala, Somogy és Baranya vármegyére, Vas, Tolna és Bács-Kiskun vármegyére másodfokút, gyenge ónos eső veszélye miatt pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Veszprém, Fejér és Csongrád vármegye területén.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek nyilatkozva azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolta, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben. Emellett azt javasolják az autósoknak, tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot, és az útra kelők vigyék magukkal feltöltött mobiltelefonjukat, valamint legyen náluk tartalék ruha, ásványvíz és egy kis étel arra az esetre, ha elakadnának vagy hosszabb ideig kellene várakozniuk.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot – kérte Mukics Dániel.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)