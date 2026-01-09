Önkéntes tűzoltók segítettek egy akasztói családnak, mert az otthonuk teteje beomlott a lezúduló hó miatt

Önkéntes tűzoltók siettek a segítségére egy akasztói családnak a segítségére, miután az otthonuk tetőszerkezete beomlott a hó súlya alatt. A mentésről a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főigazgatósága videót is megosztott a közösségi médiában.

Az akasztói önkéntes tűzoltók nagyon gyorsan a Döbrögec tanyára érkeztek és elhárították a közvetlen veszélyt. – írta a belügyi tárca főigazgatósága a Facebookon. Hozzátették, az ingatlan így is lakhatatlanná vált, ezért a háromtagú család a rokonoknál kapott menedéket.

„Ahogy felkelt a nap, a kiskőrösi hivatásos tűzoltók jelentek meg a háznál, hogy kivigyék a még menthető értékeket”

– írták.

Néha egy pillanat törtrésze alatt minden megváltozik…😢 Egy akasztói család élete is egyetlen éjszaka alatt fordult ki a… Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2026. január 8., csütörtök

Hozzáfűzték, a család értéktárgyait biztonságos helyre szállították, valamint gondoskodtak arról is, hogy „a napi szükségleteikhez elengedhetetlen dolgokat se kelljen nélkülöznie a családnak ebben a nehéz helyzetben sem”.

„Segíteni mindig lehet – és mindig érdemes”

– húzta alá bejegyzésében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/BM)