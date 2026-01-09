Önkéntes tűzoltók segítettek egy akasztói családnak, mert az otthonuk teteje beomlott a lezúduló hó miatt

Az akasztói önkéntes tűzoltók nagyon gyorsan a Döbrögec tanyára érkeztek és elhárították a közvetlen veszélyt. – írta a belügyi tárca főigazgatósága a Facebookon. Hozzátették, az ingatlan így is lakhatatlanná vált, ezért a háromtagú család a rokonoknál kapott menedéket.
„Ahogy felkelt a nap, a kiskőrösi hivatásos tűzoltók jelentek meg a háznál, hogy kivigyék a még menthető értékeket”
– írták.
Hozzáfűzték, a család értéktárgyait biztonságos helyre szállították, valamint gondoskodtak arról is, hogy „a napi szükségleteikhez elengedhetetlen dolgokat se kelljen nélkülöznie a családnak ebben a nehéz helyzetben sem”.
„Segíteni mindig lehet – és mindig érdemes”
– húzta alá bejegyzésében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/BM)