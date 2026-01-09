„Ön példaként szolgál az egész világ számára” – írta levelében Orbán Viktornak Donald Trump

Hivatalos levélben köszönte meg Orbán Viktor miniszterelnöknek Donald Trump amerikai elnök a jövőbeni magyarországi látogatásról szóló meghívást.

Az amerikai elnök levelét a miniszterelnök Facebook-oldalán is megosztotta.

„Washingtonból, szeretettel!”

– így kommentálta a levelet Orbán Viktor.

Az amerikai elnök levelében megemlékezett Orbán Viktor tavaly novemberben tett washingtoni látogatásáról, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Öröm volt vendégül látni Önt és delegációját azért, hogy együtt ünnepelhessük meg az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorát”.

Donald Trump a levélben arról is írt: alig várja, hogy elmélyítsék az együttműködést a védelem, az energetika és az illegális bevándorlás elleni fellépés területein. Donald Trump hosszasan dicsérte Orbán Viktort és Magyarország kormányát. „Az Ön vezetése példát mutat a világ többi része számára” – írta, majd hozzáfűzte:

„Magyarország hatalmas ország – hit, család, szuverenitás. Amerika csodálja az efféle bátorságot”

– hangoztatta levelében Donald Trump.

A jövőbeni magyarországi látogatással kapcsolatban megjegyezte, az elnök csapata kapcsolatban lesz a magyar kollégákkal az időpont egyeztetésével kapcsolatban, egyúttal sok sikert kívánt a miniszterelnöknek a tavaszi országgyűlési választások előtt.

Donald Trump amerikai elnök 2026. december 10-i keltezésű levele Orbán Viktor miniszterelnök számára (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnökhöz írott levelének magyar fordítását az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük:

– „Tisztelt Miniszterelnök Úr!” „Köszönöm figyelmes levelét és azokat a baráti gondolatokat, amelyeket a Fehér Házban tartott legutóbbi találkozónkkal kapcsolatban megosztott. Öröm volt vendégül látni Önt és delegációját, hogy együtt ünnepeljük az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát. Várom a további együttműködés elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén.” „Határozott vezetése példaként szolgál a világ többi része számára. Mindig határozottan kiállt azon elvek védelmében, amelyek Magyarországot ilyen nagyszerű hellyé teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika nagyra értékeli ezt a fajta bátorságot.” „Hálás vagyok a Magyarországra szóló meghívásáért. Csapatom felveszi a kapcsolatot az időbeosztásomat illetően. Még egyszer köszönöm barátságát és támogatását. Egyúttal sok sikert kívánok Önnek a magyarországi választási kampányához.” „Tisztelettel,” „Donald J. Trump” – „Az Amerikai Egyesült Államok elnöke”

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök utoljára tavaly november 7-én találkoztak a washingtoni Fehér Házban, ahol a felek Magyarország orosz olajbeszerzésekről szóló mentességéről tárgyaltak többek között. Újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump arról beszélt: megérti Magyarország helyzetét az orosz olajbeszerzéssel kapcsolatban arra utalva ezzel, hogy Magyarországnak nincs tengere, ami megnehezíti az ország helyzetét. Majd azt mondta: sok másik olyan európai ország is van, amely „évek óta vásárol orosz olajat”.

„Magyarország más helyzetben van ebben a tekintetben”

– nyomatékosította álláspontját Donald Trump. A találkozót követően tartott sajtótájékoztatón a felek – Orbán Viktor és Donald Trump – Csuhaj Ildikónak, a közmédia munkatársának pedig elismerték:

Magyarország időhatár nélkül mentesül az orosz olajra kivetett a szankciók alól.

A találkozó hatására a forint másfél éves csúcsra erősödött.

Az illegális bevándorlás elleni fellépéssel kapcsolatban az amerikai elnök hosszan méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt,

Donald Trump arról beszélt: Orbán Viktor kiváló vezető, amiért nem engedte be Magyarországra az illegális bevándorlókat.

Egy kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a bevándorlóknak előbb kérvényezniük kell a belépést. A találkozón Orbán Viktor egyúttal reményét fejezte ki az amerikai-magyar kapcsolatok jelentős javulását illetően.

„Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)