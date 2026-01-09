Nem ússza meg Ruszin-Szendi Romulusz a fegyveres ámokfutását, a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja az ügyét – emlékeztetett Budai Gyula

Elfogadhatatlan, hogy rendőrség megszüntette a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusz ellen a jogosulatlan fegyverviselése miatt! – írta közösségi oldalán a fideszes országgyűlési képviselő.

Budai Gyula ezt írta bejegyzésében: „Elfogadhatatlan, hogy rendőrség megszüntette a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi Romulusz ellen a jogosulatlan fegyverviselése miatt! A Tisza Párt politikusa Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel járt lakossági fórumokra, amiről még a Tisza Párt elnökének Magyar Péternek is tudomása volt, hiszem beismerte, hogy tud róla! 2025. szeptember 22-én rendzavarás szabálysértése miatt tettem feljelentés Ruszin-Szendi Romulusz ellen az a Országos Rendőr-főkapitányságon, mivel több felvétel igazolta, hogy a volt vezérkari főnök Szeghalmon és Ferencvárosban a rendezvényeken fegyverrel jelent meg!

Egy őrült, aki fegyverrel jár lakossági fórumokra, aki bármikor használhatta volna az éles lőfegyvert! Ez az őrült Ruszin-Szendi Romulusz volt!

És mit ad Isten, a szabálysértési eljárást folytató rendőrség megszüntette az eljárást, úgy hogy engem, mint feljelentőt nem tájékoztattak! Ez számomra elfogadhatatlan, hogy Magyarországon egy őrült Tiszás politikus, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel rohangál emberek között! Elfogadhatatlan és mindent meg fogok tenni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz ezt ne ússza meg! Ahogy a nagy nevettető Alfonzo mondta: »van másik!«

2025. szeptember 26-án büntető feljelentést tettem Ruszin-Szendi Romulusz ellen gyülekezési jog megsértésének vétsége miatt, mert a törvény egyértelműen fogalmaz: lőfegyverrel nem lehet menni békés rendezvényekre!

Ebben ügyben még nyomoz az NNI és remélem nem fogják megengedni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz megússza a fegyveres ámokfutását!

Árgus szemekkel figyelem a rendőrség munkáját, mert Magyarországon sem politikus, sem senki nem járkálhat éles lőfegyverrel békés gyűlésekre.”

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)