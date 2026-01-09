Nem Ukrajna finanszírozása a feladat, hanem a magyar családok biztonsága, a nyugdíjasok megbecsülése, a dolgozók bére és a hazai gazdaság erősítése – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter

A kormány egyértelműen a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe - írta közösségi oldalán a kormányszóvivő.

Vitályos Eszter ezt írta bejegyzésében: „Ha péntek, akkor TV2 Mokka. A kormány egyértelműen a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe. Miközben Brüsszel és Ukrajna részéről egyre nagyobb pénzügyi igények jelennek meg, Magyarország világos álláspontot képvisel: a magyar adófizetők pénzét nem más országok működésére, hanem a magyar családokra, nyugdíjasokra és dolgozókra kell fordítani.

Elfogadhatatlan, hogy Ukrajna az Európai Unió felé 800 milliárd dolláros igénnyel lép fel, miközben ez a teher közvetlenül a magyar embereket sújtaná: nyugdíjak, családtámogatások és bérek rovására.

Magyarország ezzel szemben cselekszik:

tovább bővülnek a családtámogatások, adókedvezmények és a CSED extra, megmarad és erősödik a nyugdíjak védelme, folytatódnak a bér- és pedagógusbéremelések, célzott programok segítik a kis- és középvállalkozásokat, új, magas hozzáadott értékű beruházások és munkahelyek jönnek létre vidéken és Budapesten egyaránt.

A kormány üzenete világos: Nem Ukrajna finanszírozása a feladat, hanem a magyar családok biztonsága, a nyugdíjasok megbecsülése, a dolgozók bére és a hazai gazdaság erősítése. Magyar érdek, magyar döntések, magyar jövő.”

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivõ – MTI/Máthé Zoltán