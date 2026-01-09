Magyar Péter már a vereség forgatókönyvére készül – vélik a Mesterterv elemzői

Magyar Péter újévi beszéde, Bajnai Gordon színre lépése, Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója mellett a világrendszerváltást jelző politikai fejlemények is terítékre kerülnek a Mandiner Mesterterv című műsorának legfrissebb adásában.

Háromhetes szünet után visszatért a Mandiner Mesterterv című műsora, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője két állandó szakértőjével, Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával beszélget.

A Mandiner felidézte, hogy politikai szempontból az – ünnepek ellenére – mozgalmas volt az év vége. Újévi beszédet mondott a köztársasági elnök és Magyar Péter is, utóbbi emellett egy különös performanszba vonta be Szily Nórát. A szakértők elemzik, mi lehetett ennek a kommunikációs akciónak a célja. Terítékre kerül Magyar Péter újévi beszédének sokat vitatott mondata, és a vendégek arra is keresték a választ, hogy mire készül a Tisza Párt.

A műsorban megvitatták azt az elemzői felvetést is, miszerint

az ellenzék már a vereség forgatókönyvére készül,

és végigvették, mi történne, ha a Fidesz megnyerné az áprilisi választást, ám nem lenne kétharmados többsége az Országgyűlésben.

A beszélgetés során többek között Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójának visszhangját is mérlegre tették, valamint elemezték a műsor résztvevői az erre az eseményre szervezett Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóját is. Szót ejtettek Magyar Péter külpolitikai kérdéseket érintő ellentmondásairól, és a világrendszerváltást jelző politikai fejleményeket is megvitatták.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)