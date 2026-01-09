Közel 400 millió forintra bírságolta meg a GVH az egyik legnagyobb telekommunikációs vállalatot

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 352 millió forint bírságot szabott ki a Vodafone Magyarország Zrt. jogutódjára, a One Magyarország Zrt.-re, mert a Vodafone 2022 októbere és 2024 májusa között nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat az inflációkövető díjkorrekció alkalmazásáról – közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.

A vizsgálat rámutatott: a Vodafone a 2022. augusztus 8-án hatályba lépett ÁSZF-módosítása alapján vezette be az inflációs díjkorrekciót, amelyet első alkalommal 2023. január 1-jétől alkalmazott. Bár a hírközlési jogszabályok lehetővé tették az automatikus inflációs díjkorrekció érvényesítését, a hűségidős szerződések esetében is, a GVH álláspontja szerint a vállalat tájékoztatási gyakorlata nem felelt meg a fogyasztóvédelmi előírásoknak.

A Vodafone úgy hirdette hűségszerződéseit, hogy azokban gyakran a havidíjat is feltüntette, anélkül, hogy jól észlelhetően utalt volna az áremelés lehetőségére.

A hatóság hangsúlyozta: a fogyasztók a reklámok alapján abban a hiszemben köthettek újabb hűségszerződéseket, hogy a havidíjak a teljes hűségidő alatt változatlanok maradnak, miközben a szerződéses feltételek lehetővé tették az éves inflációkövető díjemelést.

Mint írták, a Versenytanács enyhítő tényezőként értékelte a bírság összegének meghatározásakor, hogy a One Magyarország Zrt. együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, és 2024 májusától megszüntette a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Soós Lajos)