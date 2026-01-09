Kocsis Máté szerint a rendőrségen már letagadta Ruszin-Szendi Romulusz, hogy fegyvert viselt a fórumokon

Facebook-oldalán reagált Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza Párt honvédelmi szakértője arra a bejegyzésére, amelyben elmondása szerint megszüntettek vele szemben valamennyi rendőrségi eljárást a fegyverviselés ügyében.

Mint ismert, tavaly szeptemberben olyan felvételek láttak napvilágot a közösségi médiában és a hazai sajtónyilvánosságban, amelyeken úgy látszik, mintha Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy fegyvernek látszó tárgyat viselne pulóvere alatt egy lakossági fórum alkalmával.

A felvételek kapcsolatban később még a párt elnöke, Magyar Péter is elismerte, hogy fegyvert hordott magánál Ruszin-Szendi Romolusz. A hatóságok Budai Gyula parlamenti képviselő feljelentés nyomán eljárást indítottak az ügyben, amelyet – Ruszin-Szendi Romulusz elmondása szerint – csütörtökön, január 9-én megszüntettek.

Ezzel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalán reagált Ruszin-Szendi Romulusz szavaira, amelyben a nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője arról írt: Amit korábban nyilvánosan bevallottak, azt a rendőrségen már letagadták. Egyúttal hozzátette, Budai Gyula képviselő eljárás megszüntetése kapcsán panaszt fog tenni, így arra lehet számítani, hogy az folytatódhat majd tovább.

„Fegyverbe, fegyverbe, Elvtársak! Ráncott vetett Ruszin-Szendi Romulusz pisztolybotránya”

– írta Kocsis Máté közösségi oldalán.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)