Kocsis Máté szerint a rendőrségen már letagadta Ruszin-Szendi Romulusz, hogy fegyvert viselt a fórumokon

Mint ismert, tavaly szeptemberben olyan felvételek láttak napvilágot a közösségi médiában és a hazai sajtónyilvánosságban, amelyeken úgy látszik, mintha Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy fegyvernek látszó tárgyat viselne pulóvere alatt egy lakossági fórum alkalmával.
A felvételek kapcsolatban később még a párt elnöke, Magyar Péter is elismerte, hogy fegyvert hordott magánál Ruszin-Szendi Romolusz. A hatóságok Budai Gyula parlamenti képviselő feljelentés nyomán eljárást indítottak az ügyben, amelyet – Ruszin-Szendi Romulusz elmondása szerint – csütörtökön, január 9-én megszüntettek.
Ezzel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalán reagált Ruszin-Szendi Romulusz szavaira, amelyben a nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője arról írt: Amit korábban nyilvánosan bevallottak, azt a rendőrségen már letagadták. Egyúttal hozzátette, Budai Gyula képviselő eljárás megszüntetése kapcsán panaszt fog tenni, így arra lehet számítani, hogy az folytatódhat majd tovább.
„Fegyverbe, fegyverbe, Elvtársak! Ráncott vetett Ruszin-Szendi Romulusz pisztolybotránya”
– írta Kocsis Máté közösségi oldalán.
Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)