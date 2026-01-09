Karácsony Gergely szerint az időjárási körülmények ellenére a főváros tömegközlekedése stabilan működik

Azt írta: a városban található 4804 felszíni megálló takarítását ütemezetten végzik: elsőként a legforgalmasabb átszállóhelyeken és csomópontokban.
A fagyos időjárás miatt éjjel-nappal végzik a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást a főváros teljes területén.
Jelenleg is több mint 550 ember és 100 speciális munkagép dolgozik Budapest útjain – olvasható a főpolgármester bejegyzésében.
Karácsony Gergely azt közölte: a fő- és mellékutak, hidak, felüljárók, valamint a kórházakhoz vezető utak folyamatos ellenőrzés és kezelés alatt állnak.
A rendkívüli hóhelyzet kezdete óta a munkagépek közel 85 ezer kilométert tettek meg Budapest útjain – jegyezte meg.
A fővárosi önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy téli gumival, körültekintően közlekedjenek, és ne előzzék meg a hóeltakarítást végző munkagépeket.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)