Karácsony Gergely szerint az időjárási körülmények ellenére a főváros tömegközlekedése stabilan működik

A közösségi közlekedés és a BKV a hóhelyzetben is stabilan működik: a járatok az időjárási körülmények ellenére is közlekednek, azonban az extrém hóhelyzet miatt helyi fennakadások előfordulhatnak – közölte Karácsony Gergely pénteken a Facebook-oldalán.

Azt írta: a városban található 4804 felszíni megálló takarítását ütemezetten végzik: elsőként a legforgalmasabb átszállóhelyeken és csomópontokban.

A fagyos időjárás miatt éjjel-nappal végzik a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást a főváros teljes területén.

Jelenleg is több mint 550 ember és 100 speciális munkagép dolgozik Budapest útjain – olvasható a főpolgármester bejegyzésében.

Karácsony Gergely azt közölte: a fő- és mellékutak, hidak, felüljárók, valamint a kórházakhoz vezető utak folyamatos ellenőrzés és kezelés alatt állnak.

A rendkívüli hóhelyzet kezdete óta a munkagépek közel 85 ezer kilométert tettek meg Budapest útjain – jegyezte meg.

A fővárosi önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy téli gumival, körültekintően közlekedjenek, és ne előzzék meg a hóeltakarítást végző munkagépeket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)