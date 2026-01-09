Jöhet az Otthon Starttal vásárlók második hullámát az elemző szerint

Egyre több beruházást jelentenek be, a kínálat bővülése pedig elhozhatja az Otthon Starttal vásárlók második hullámát. Az ingatlanpiaci szakértő szerint a bővülő kínálat és az államilag támogatott hitel négyzetméterár-limitje több helyen gátat vethet a lakásárak további növekedésének is.

Több megyében fokozódott a lakások és házak áremelkedése tavaly év végén,

Budapesten viszont mérséklődött a drágulás üteme.

Ennek ellenére a főváros legolcsóbb kerületei is vetekszenek a legdrágább megyeszékhelyek négyzetméteráraival – írja a Zenga.hu ingatlankereső portál adatai nyomán az Index.hu.

Kiemelték, hogy az Otthon Start Program indulását követően

a hirtelen megugró kereslet az ünnepek közeledtével mérséklődött.

Az ingatlanhirdetők az ármeghatározás során azonban még mindig magas árszintekkel kalkuláltak. „Országosan 18-ról 21 százalékra gyorsult az éves drágulás, míg Budapesten már tetőzhetett az árnövekedés, az év utolsó negyedévére 24 százalékról 23 százalékra mérséklődött” – részletezte Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője.

A fővárosban a tavalyi év végén az átlagos hirdetési négyzetméterárak hajszál híján elérték az 1,5 millió forintot, ami mintegy 4 százalékkal magasabb, mint egy negyedévvel korábban. A legdrágább I., V. és XII. kerületben átlagosan 2 millió forint feletti négyzetméteráron hirdetik az eladó ingatlanokat. A soron következő II. kerületet megközelítette a XI. és a XIII., mindkettőben 1,8 millió forint körüli négyzetméterárban gondolkodnak a hirdetők.

A két legolcsóbb kerület a XVII. és a XXIII.,

itt 950 ezer forint körül alakul a négyzetméterár, ami vetekszik a legdrágább megyeszékhelyeken található ingatlanok árfekvésével.

Miközben Budapesten már lassult az áremelkedés üteme, az agglomeráció nagy részét magába foglaló Pest megyében a tavalyi utolsó negyedévben még gyorsulás volt mérhető.

Országos viszonylatban elmondható, hogy

Baranya vármegyében is lassult a korábban kiugró árnövekedési dinamika,

Csongrád pedig a második helyre került. Legkisebb mértékben – mindössze 5 százalékkal – Somogy megyében emelkedtek az árak 2024 évvégéhez mérten.

A szakértő rámutatott, hogy inkább

a kelet-magyarországi, eleve olcsóbb ingatlanok ára emelkedett nagyobb mértékben,

Veszprémben és Debrecenben viszont átlag alatti volt az áremelkedés mértéke.

Az országos lakásárak egy negyedév alatt 5 százalékkal emelkedtek. Somogy és Veszprém vármegyében a négyzetméterár eléri az 1 millió forintot.

A legdrágább Debrecenben 1,044 millió, Szegeden 972 ezer, Győrben 942 ezer, Veszprémben 933 ezer, Székesfehérváron pedig 920 ezer forintos négyzetméteráron hirdetnek átlagosan az eladók.

A szakértő kiemelte, hogy egyre több beruházást jelentenek be,

a kínálat bővülése pedig elhozhatja az Otthon Starttal vásárlók második hullámát.

Futó Péter szerint a bővülő kínálat és az Otthon Start program négyzetméterár-limitje több helyen gátat vethet az ingatlanárak további növekedésének.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)