Célzott támogatásokkal segíti a kormány a szőlő- és borágazatot

A magyar bor a nemzeti identitásunk része, hozzátartozik a kultúránkhoz, ezért az ágazat támogatása, a termékek piaci pozícióinak erősítése kiemelt feladata az agrártárcának – mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár Marcaliban, a Somogy vármegyei gazdáknak rendezett fórumon az Agrárminisztérium pénteki közleménye szerint.

Hubai Imre hozzátette, hogy a Somogyi-dombság dűlőin, a Balatonboglári borvidék mintegy 3000 hektárján termelt szőlőfajták versenyképesek, a bortermelő vállalkozások a korábbi évek Vidékfejlesztési programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre.

A szőlő- és borágazatot érintő támogatásokról elmondta: szerkezetátalakításra, borászati beruházásokra, melléktermék-lepárlásra, kül- és belpiaci promócióra a közös agrárpolitika keretében már megjelentek a felhívások, ezek közül számos jogcím idén is nyitott vagy újra meghirdették. A szőlő szerkezetátalakítás esetén a növényegészségügyi okból történő kivágás utáni újratelepítés is elszámolható – hangsúlyozta. Ez különösen fontos a 2025 őszén megjelent, a szőlőültetvényeket érintő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítása, az érintett termőterületek újratelepítése érdekében.

Az államtitkár a közlemény szerint ismertette, hogy a kormányzat hét elemből álló országos akciótervet fogadott el 2025 őszén az aranyszínű sárgaság visszaszorítása érdekében. A program részei a fertőzéssel érintett ültetvények intenzív felderítése, a laboratóriumi kapacitások növelése, egy országos növényvédő szeres védekezési program, ennek kapcsán pedig az elérhető növényvédőszerek körének bővítése. A szaporítóanyag-ellenőrzés kiemelt feladata a hatóságoknak, a fertőzött, veszélyt jelentő, elhagyott ültetvényeket a hegyközségi rendszer koordinálása mellett kivágják – tette hozzá.

Az ágazatot érintő új pályázatokról szólva elmondta: 2026 első negyedévében innovációra és szakmaközi szolgáltatásokra, köztük tanácsadásra, piaci ismeretek oktatására, valamint borturisztikához kapcsolódóan lehet támogatást igényelni. A generációváltás ösztönzése a szőlő- borágazatban is kiemelten fontos, ezért ez a jogcím még idén pályázható. Támogatás üzemmérettől függően 4 és 20 millió forint között igényelhető – közölte Hubai Imre.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)