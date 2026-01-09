Az idei év eddigi leghidegebb napja jön, a legmagasabb fokú riasztást adták ki – vigyázzon a közlekedéssel, vezessen óvatosan!

Az idei év eddigi leghidegebb napja előtt állunk, helyenként akár mínusz 20 fokra is számíthatunk. A HungaroMet szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 10 és 0 fok között várható, késő estére mínusz 13 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő.

A kezdetben derültebb északkeleti, keleti országrészben is megnövekszik a felhőzet, máshol borult lesz az ég. Nyugat felől – hazánk északkeleti felén – egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati országrészben azonban – ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadéktevékenység – nagyobb területen van esély ónos esőre, amely a délnyugati határ mentén intenzív lehet. A déli, délkeleti szél keletiesre fordul, néhol megélénkül.

Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 10 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére mínusz 13 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő.

Szakadozik, majd több helyen újraképződik a felhőzet, így nagyrészt erősen felhős idő várható. Délnyugaton megszűnik az ónos eső, mivel a csapadékzóna kelet, délkelet felé hajnalra elhagyja hazánkat. Hajnalig kisebb havazás a Dél-Alföldön fordulhat elő. Nagyrészt gyenge lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között változik, de ahol hosszabb ideig kiszakad a felhőzet, ott ennél jóval hidegebb lesz.

Csütörtökön ónos eső veszélye miatt péntekre a legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Somogy és Baranya vármegye területére. Vas és Zala vármegyére pedig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki: ezeken a területeken is többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 milliméternyit.

Az előrejelzés szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet, elsősorban az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak. A meteorológiai szolgálat ezért Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés adott ki péntekre a hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. A szokatlanul erős havazás miatt összehívott operatív törzs csütörtökön figyelmeztetett:

életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót!

A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll. Figyeljünk egymásra, egy segítséget kérő telefonhívás életet menthet” – írta közleményében az operatív törzs. Továbbá felhívták a figyelmet még arra, hogy

az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozottakra, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalanokra.

Kiemelték: a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 fok alá csökken.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)