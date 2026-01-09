A Mol megerősítette: a rendkívüli időjárás ellenére is biztosított Magyarország üzemanyag-ellátása

A rendkívüli időjárás átmenetileg lassítja a Mol egyes vasúti teherszállítmányait, Magyarország üzemanyag-ellátása ugyanakkor biztosított – közölték pénteken.

Szállítási nehézségekkel a pozsonyi és magyarországi telephelyek közötti alapanyag- és terméktranszferek küzdhetnek, de a társaság ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. A havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalmat napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény bonyolítja. A magyar–szlovák határ két oldalán folyamatos a hó okozta akadályok elhárítása, dolgoznak a vasúti forgalom normalizálásán – írták.

A közlemény szerint a helyzet kezelésében részt vesz a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzs, a MÁV-val pedig szoros és gyors az együttműködés.

A belföldi ellátási láncot a dunai és a tiszai finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek működtetik, a lakosság és a gazdaság kiszolgálása zavartalan

– írták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Soós Lajos)