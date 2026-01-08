Téli kalandok az állatkertekben: így reagálnak a havazásra a jegesmedvebocsok, nagymacskák és pingvinek

Miközben az ország nagy részét vastag hótakaró borította be, több hazai állatkert is megmutatta, hogyan reagálnak lakóik a télies időjárásra: jegesmedvebocsok, nagymacskák és pingvinek élvezték a havat.

A Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalain szerda este egy különleges videót tett közzé, amelyen a park jegesmedvebocsai életükben először találkoznak a hóval. A felvételeken jól látható, ahogy a bocsok felszabadultan játszanak, hempergőznek és kíváncsian fedezik fel az új, fehérrel borított környezetet.

Az Állatpark lakóiról számos kép készült, megörökítve azt a pillanatot, amikor több állat életében először tapasztalja meg a havat:







De a havazás nemcsak a Nyíregyházi Állatpark lakóiból váltott ki látványos reakciókat.

A Fővárosi Állat- és Növénykert is megosztott olyan képeket, amelyeken tigrisek, oroszlánok és más állatok láthatók, amint a hóval borított kifutókban mozognak és játszanak.

A Győri Xantus János Állatkert egy videóval jelentkezett, amelyen pingvinek élvezik a havas időjárást, miközben etetésük zajlik.

Mindez annak köszönhető, hogy szerda reggelre országszerte 15–25 centiméter vastagságú hóréteg alakult ki. Az északnyugati és délkeleti határvidékeken kevesebb hó hullott, míg a Bakonyban és a délnyugati területeken helyenként a 30 centimétert is meghaladta a hótakaró.

Kiemelt kép: Szibériai tigris a Nyíregyházi Állatparkban a havazás után (Fotó: MTI/Balázs Attila)