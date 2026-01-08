Szentkirályi Alexandra: Budapesten alap, hogy biztonság van, Nyugat-Európában már nincs

„Jó érzés, hogy Budapesten nem kell azon gondolkodni, ki merjen-e menni este az ember az utcára a gyerekével, mert alap, hogy biztonság van. Ez az evidencia Nyugat-Európában már nincs meg” – mondta Szentkirályi Alexandra az Igazság órája című online műsorban csütörtökön.

A Fidesz budapesti elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a műsorban elmondta: az elhalasztott nyugat-európai karácsonyi vásárokat is tragikomikusnak tartotta, de szilveszterkor Franciaországban például 1100 autót gyújtottak fel, Németországban 400 embert fogtak el, és két tucat rendőr sérült meg. Ezzel szemben Budapesten nagyon jó dolgunk van – mondta, aláhúzva, hogy csak egy rossz döntés választ el minket is a nyugati helyzettől.

Hóhelyzetről és közlekedésről

A jelenlegi hóhelyzetről szólva Szentkirályi Alexandra kifejtette: tudják, hogy nehéz helyzetet jelent, hogy egyszerre annyi hó esett le, amennyi az elmúlt 10 évben nem volt.

„Nem is azt várjuk el Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy minden azonnal tökéletes legyen, de a folyamatos odafigyelést, a jó gazda szemléletet elvártuk volna. Azt, hogy esetleg plusz munkagépeket állítsanak be a hóeltakarításba és embereket toborozzanak. Erre egy fővárosban fel kell készülni”

– mondta, emlékeztetve, hogy a meteorológia is előre jelezte a havazást.

Megjegyezte, érdemes tudni, hogy a hóeltakarítás nemcsak a fővárosi, hanem a kerületi kezelésű utakon is a fővárosi önkormányzat feladata.

„Sikerült, ahogy sikerült ”

– nyilatkozta.

A Tisza Pártról és a párt elnökéről

A Tisza Pártról szólva Szentkirályi Alexandra kifejtette, a nyilatkozatok és az eddig az Európai Parlamentben megszavazott döntések alapján látszik, hogy a Tisza mind a migráció, mind a háború kérdésében be fog állni a háborús fősodorba, és e kérdésekben Magyar Péternek zéró szava lesz. Közölte, senki sem hiheti, hogy lehet úgy pénzt adni Ukrajnának, hogy az nekünk semmibe sem kerül. Az a világ legjobb konstrukciója lenne.

Véleménye szerint a Tisza Párt közgazdászai is tudják ezt, ők is számolnak, ezért vannak megszorító javaslataik.

„Csak az szja-val kapcsolatos elképzelésük azt jelentené, hogy egy budapesti ember 356 ezer forinttal többet fizet”

– jegyezte meg.

Nincs ingyen pénz, ezért is hiteltelenek Magyar Péter szavai – mondta a Tisza Párt elnökéről. Hozzátette, azok, akik arról gondolkodnak, hogy a következő 8 évben 800 milliárd eurót adnak Ukrajnának, valójában háborús finanszírozók, abba a projektbe fektettek be, hogy háborúba menjen Európa.

Szentkirályi Alexandra kifejtette, ezek a döntések nemcsak 4 vagy 8 évre, hanem évtizedekre megváltoztatják nemcsak a saját, hanem a gyerekeink életét is, és ez a választás igazi tétje.

„Az olaszok se tudják már visszacsinálni a helyzetet, pedig szeretnék”

– jegyezte meg.

Az új jelöltek állításáról

A műsor végén a budapesti jelöltállításról szólva a Fidesz budapesti elnöke kifejtette: jelöltjeik kipróbált emberek, akiket érdemes az eddig elvégzett munka alapján megítélni. Bár valóban vannak új jelöltek, ők is tapasztalt, ambíciózus emberek – fejtette ki.

Rámutatott: érdemes mérlegelni, hogy az elmúlt másfél évtizedben milyen komoly előrelépéseket lehetett tenni mind a személyes, mind a közösségi és a nemzeti életben.

„Magyar Péter pedig mond valamit, aztán az ellenkezőjét csinálja; miközben emberei, a kórházi fejlesztések elmaradásának örülő Kollár Kinga vagy a migráció tényét megkérdőjelező Gerzsenyi Gabriella éppen a fővárosi közgyűlésben ülnek” – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)