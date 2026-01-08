Műsorújság
Rendkívüli hideg: hajnalban csaknem mínusz 20 fokot mértek hazánkban

2026.01.08. 09:35

A Zala vármegyei Murakeresztúron csütörtök reggel, napfelkelte környékén mínusz 19,1 Celsius-fokot mértek – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtök reggel.

Azt írták: amíg szerdán a keleti országrészben még havazott, és emiatt jóval gyengébben fagyott arrafelé éjszaka, nyugat felől jelentősen csökkent a felhőzet a Dunántúlon és a középső tájakon. Emiatt a szélvédett nyugati, délnyugati határvidéken hajnalban, kora reggel nagyon gyorsan zuhant a hőmérséklet, a Zala vármegyei Murakeresztúron reggel, napfelkelte környékén már közelítette a mínusz 20 Celsius-fokot.

Felhívták a figyelmet arra: a következő éjszaka már az ország nagy részén hasonlóan „fogcsikorgatónak” ígérkezik.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Murakeresztúron reggel mínusz 19,1 Celsius-fokot mértek, a legenyhébb az éjszaka a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sárospatakon volt mínusz 3,1 fokkal.

Kiemelt kép: MTI/Purger Tamás

