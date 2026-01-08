Orbán Viktor: Négy évtized magyar nyugdíját teszi ki az a pénz, amit most az ukránok kérnek

A miniszterelnök szerint
„Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást”.
„Ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől. Ők pedig tőlünk” – tette hozzá.
Orbán Viktor kifejtette, a szerdai kormányülésen a kabinet meghallgatta Bóka János jelentését arról, hogy szóban forgó 800 milliárd dollárt Brüsszel hogyan osztaná szét és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet.
„Az eredmény egészen rémisztő. A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket”
– figyelmeztetett Orbán Viktor.
„Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit. Na, ez az, amiből mi, magyarok nem kérünk!”
– jelentette ki Orbán Viktor. Bóka János miniszter jelentését a kormány nyilvánosságra fogja hozni, mert – ahogy a miniszterelnök fogalmazott – „a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni”.
„Áprilisban pedig választhatnak a brüsszeli út és a béke útja között”
– zárta sorait Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)