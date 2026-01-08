Műsorújság
Méltányos elbánás jár a hóhelyzet miatt késő vizsgázóknak – jelentette be Hankó Balázs

2026.01.08. 12:56

A rendkívüli időjárási körülmények miatt a felsőoktatási intézményekben vizsgázó hallgatók méltányos elbánásban részesülhetnek, amennyiben a hóesés következtében nem tudnak időben megjelenni a vizsgáikon.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter közösségi oldalán osztotta meg a felsőoktatásban tanulóknak szóló tájékoztatást, amely szerint a rendkívüli hóhelyzet miatt a vizsgákon való késés vagy meg nem jelenés esetén méltányos elbánás illeti meg az érintett hallgatókat.

A bejegyzésben hangsúlyozta: a biztonság mindenekelőtt áll.

A rektoroknak küldött levélben szerint a rendkívüli hóhelyzetre tekintettel, az ágazatirányító Kulturális és Innovációs Minisztériummal egyeztetve azt javasolják, hogy azok a hallgatók, akik a hóesés okozta rendkívüli körülmények fennállása alatt nem tudnak időben megjelenni a vizsgán, méltányos elbánásban részesüljenek.

A levelet Merkely Béla, a Magyar Rektori Konferencia elnöke írta alá.

