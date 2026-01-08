Megbírságolhatják azokat, akik nem takarítják el a havat a házuk előtt

A helyenként 20 centiméteres hó komoly nehézségeket okoz. Ilyenkor felmerül a kérdés, kinek a feladata a hó eltakarítása. Az alapvető irányelv az, hogy
a hóeltakarítás a mindenkori tulajdonos kötelessége
– hívja fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.
Kiemelték, hogy a törvény nem ismerete, nem mentesít a felelősség alól, akár súlyos bírság is lehet a vége, ha például egy üzlet vagy egy társasház feljáróján baleset ér valakit.
A társasházak esetében a hóeltakarítás lehet a közös képviselő feladata is, ha vállalja, de
meg lehet bízni takarítócéget vagy a lakók is elvégezhetik a hólapátolást.
A hiradó.hu-nak a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke korábban kifejtette, hogy a lakók vagy megbízásos alapon gondoskodnak a tisztaságról és a rendről, vagy megállapodnak abban, hogy a lakóközösség magára vállalja a takarítást. Ha egy társasház takarítási szerződést kötött, akkor a költségvetésben szerepelnie kell a takarítási díjtételnek, ebben az esetben pedig szinte teljesen biztos, hogy a takarítás a téli csapadék eltakarítására is vonatkozik.
Fontos, hogy a tulajdonos gondoskodjon az útfelület csúszásmentesítéséről is.
Sóval szórni ma már szigorúan tilos,
egy 2008-as kormányrendelet ugyanis kimondja: síkosságmentesítés miatt sem a járdákra, sem az utakra nem szórhatunk környezetkárosító hatású anyagot. A településeken kizárólag a utakat szabad sózni, míg más közterületeken csak a növényekre ártalmatlan szerekkel szüntethető meg a csúszásveszély.
A klorid tartalmú só ugyanis gátolja a fák folyadékfelvételét, így azok kiszáradnak.
Két társasház közötti közterületen az adott önkormányzat köteles eltakarítani a havat és gondoskodni a csúszásmentesítésről.
A családi házak esetében egyértelmű a tulajdonos feladata a járdát, illetve az úttest és a járda közötti területet tisztán kell tartani.
A bérlemények esetében megállapodás kérdése, hogy a bérlő vagy a tulajdonos takarítja-e el a havat, de a kötelezettség minden esetben a tulajdonosé. Az irodaházakról, boltokról és a nem lakhatási célt szolgáló ingatlanok környékéről az illetékes önkormányzat határoz, de a legtöbb esetben ezeket is a tulajdonos vagy a használó kell, hogy tisztán tartsa.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)