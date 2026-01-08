Megbírságolhatják azokat, akik nem takarítják el a havat a házuk előtt

A kertvárosi övezetekben az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles gondoskodni a ház előtti járda, illetve terület tisztán tartásáról.

A helyenként 20 centiméteres hó komoly nehézségeket okoz. Ilyenkor felmerül a kérdés, kinek a feladata a hó eltakarítása. Az alapvető irányelv az, hogy

a hóeltakarítás a mindenkori tulajdonos kötelessége

– hívja fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

Kiemelték, hogy a törvény nem ismerete, nem mentesít a felelősség alól, akár súlyos bírság is lehet a vége, ha például egy üzlet vagy egy társasház feljáróján baleset ér valakit.

A társasházak esetében a hóeltakarítás lehet a közös képviselő feladata is, ha vállalja, de

meg lehet bízni takarítócéget vagy a lakók is elvégezhetik a hólapátolást.

A hiradó.hu-nak a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke korábban kifejtette, hogy a lakók vagy megbízásos alapon gondoskodnak a tisztaságról és a rendről, vagy megállapodnak abban, hogy a lakóközösség magára vállalja a takarítást. Ha egy társasház takarítási szerződést kötött, akkor a költségvetésben szerepelnie kell a takarítási díjtételnek, ebben az esetben pedig szinte teljesen biztos, hogy a takarítás a téli csapadék eltakarítására is vonatkozik.

Fontos, hogy a tulajdonos gondoskodjon az útfelület csúszásmentesítéséről is.

Sóval szórni ma már szigorúan tilos,

egy 2008-as kormányrendelet ugyanis kimondja: síkosságmentesítés miatt sem a járdákra, sem az utakra nem szórhatunk környezetkárosító hatású anyagot. A településeken kizárólag a utakat szabad sózni, míg más közterületeken csak a növényekre ártalmatlan szerekkel szüntethető meg a csúszásveszély.

A klorid tartalmú só ugyanis gátolja a fák folyadékfelvételét, így azok kiszáradnak.

Két társasház közötti közterületen az adott önkormányzat köteles eltakarítani a havat és gondoskodni a csúszásmentesítésről.

A családi házak esetében egyértelmű a tulajdonos feladata a járdát, illetve az úttest és a járda közötti területet tisztán kell tartani.

A bérlemények esetében megállapodás kérdése, hogy a bérlő vagy a tulajdonos takarítja-e el a havat, de a kötelezettség minden esetben a tulajdonosé. Az irodaházakról, boltokról és a nem lakhatási célt szolgáló ingatlanok környékéről az illetékes önkormányzat határoz, de a legtöbb esetben ezeket is a tulajdonos vagy a használó kell, hogy tisztán tartsa.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)