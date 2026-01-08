Lázár János: Minden busz- és vasúti várótermet megnyitottunk a hideg miatt

Országosan minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a közelgő fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk – közölte az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán csütörtök délután, jelezve: a MÁV-csoport munkatársai dolgoznak az időzáras ajtók kikapcsolásán és a helyiségek megnyitásán a több száz helyszínen.

Lázár János azt írta, országszerte csapadékmentes, többnyire napos az idő. A látási viszonyok kedvezőek, köd sehol sem zavarja a közlekedést, Fejér vármegyében azonban hófúvás nehezíti azt.

Részletesen beszámolt arról, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata nagyrészt felszáradt vagy sónedves. A főutak állapota folyamatosan javul, a Dunántúlon már csak Tapolca környékén, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos. Az alsóbbrendű utak burkolata több helyen havas, hókásás vagy latyakos.

A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 83 695 tonna só, 2 173 830 liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 349 munkagép látja el a feladatokat

– ismertette, hozzátéve: hétfő 0 órától eddig a Magyar Közút 37 851 tonna sót és 1 622 570 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9491 tonna sót és 1 033 940 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

A miniszter úgy fogalmazott: a „vasút tartja magát.” A váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek. Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késésekkel közlekednek, de több vasútvonalon nagyobb késések alakultak ki műszaki hibák miatt.

Tájékoztatása szerint az autóbuszos közlekedésben fennakadás a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg busszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik a buszok: Környe, Bodmér, Nyésta, Varbóc, Litka, Tornabarakony, Pányok, Imola, Baskó, Csenyéte.

A HÉV-forgalomban nincs fennakadás, a közlekedés folyamatos – közölte Lázár János, megköszönve a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)