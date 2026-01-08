Kiskorú gyermekeik zsebébe és egy babakocsiba rejtették a lopott árut – több nap után bukott le a két zalai nő

Kiskorú gyerekekkel és babakocsival járt lopni az a két nő, aki ellen lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat Lentiben – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-vel.

Németh Eszter tájékoztatása szerint a másodrendű vádlottként szereplő 28 éves budapesti nő 2024 novemberében kiskorú gyermekeivel együtt néhány napra Lentibe érkezett látogatóba 21 éves sógornőjéhez, az ügy elsőrendű vádlottjához. Ők ketten elhatározták, hogy a napi bevásárlásaik alkalmával rendszeresen élelmiszert lopnak egy helyi élelmiszer-áruházban azokat a magukkal vitt babakocsiban elrejtve.

Úgy mentek be az üzletbe, hogy magukkal toltak egy üres babakocsit, a másodrendű vádlott pedig magával vitte öt- és hétéves gyermekét is.

A vádlottak a vásárlás során a polcokról levett termékeket a babakocsiba, illetve annak alsó rekeszébe pakolták. A lopásban a gyerekek is részt vettek, egyikük a saját zsebébe, másikuk pedig szintén a babakocsi alsó rekeszébe rejtett el egy-egy terméket.

A két nő a babakocsiban elhelyezett termékek közül néhányat kifizetett, a többit azonban a babakocsiban hagyva magukkal vitték.

Másnap a vádlottak a gyerekekkel együtt visszamentek az üzletbe, ekkor a babakocsiban ülő gyermek mögé, a babakocsi aljába, valamint az egyik gyerek zsebébe rejtve loptak termékeket.

A két nő magatartása azonban már feltűnt a bolti eladóknak, ezért a biztonsági őr végig figyelemmel kísérte a kamerákon a tevékenységüket. Amikor a babakocsiba és egy kézitáskába rejtett áruval a vádlottak fizetés nélkül akartak távozni, a biztonsági őr megállította és a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta őket.

Összesen közel 32 ezer forint kárt okoztak, amelyből a tettenéréskor hatezer forint megtérült.

A másodrendű vádlott azzal, hogy a kiskorú gyermekei jelenlétében, általuk észlelhető módon, továbbá a cselekménybe bevonva őket követett el lopást, a gyermekek erkölcsi fejlődését veszélyeztette. Ellene kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat, de társával együtt lopás miatt is felelniük kell.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)