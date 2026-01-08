Kettészakad az ország: napsütés nyugaton, hófúvás és durva fagy keleten

Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik – írja a HungaroMet.

Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik.

Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell! A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, ám a napos, szélcsendes tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl a levegő.

A felhős keleti, északkeleti országrészben is csökken a felhőzet, kiderül az ég, a hószállingózás északkeleten is mindenhol megszűnik. Eközben nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, ami reggelig nagyjából a Duna vonaláig jut el.

Az északnyugati, nyugati szél legyengül, miközben déliesre fordul az áramlás. Nagyon hideg lesz az éjszaka: általában -18 és -13 fok között alakul a minimum-hőmérséklet, sőt a fagyzugokban -20 foknál hidegebb is lehet, miközben a felhős Nyugat-Dunántúlon ennél kevésbé hideg idő valószínű.

Hófúvás miatt másodfokú riasztást adott ki a HungaroMet a Dunántúlon

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki a barcsi járásra a HungaroMet Zrt. csütörtök hajnalban. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A meteorológiai szolgálat

Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt.

Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben

Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Vas és Zala vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtök délelőtt északkeletre távozik a havazás, reggelig, délelőttig északkeleten még 2-5 centiméter porhó hullhat, Szabolcs keleti részén 5 centméternél több. Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként gyengébb hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk, óránkénti 30-40 kilométeres északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnként óránként akár 50-60 kilométeres széllökés is kísérhet. Naplemenetével mindenütt mérséklődik a szél.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai hegységben, a Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki erősebb hófúvás majd estig ott is inkább már csak gyengébb hóátfúvás várható. A Dunántúl nyugati területein csütörtök reggelre mínusz 15 Celsius-fok körüli vagy akár alatti hőmérsékletek előfordulhatnak, a következő éjszaka jóval nagyobb területen fordulhatnak elő mínusz 15 fok vagy az alatti minimumok.

