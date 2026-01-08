Kettészakad az ország: napsütés nyugaton, hófúvás és brutális fagy keleten!”

Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik – írja a HungaroMet.

Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell! A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, ám a napos, szélcsendes tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl a levegő.

A felhős keleti, északkeleti országrészben is csökken a felhőzet, kiderül az ég, a hószállingózás északkeleten is mindenhol megszűnik. Eközben nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, ami reggelig nagyjából a Duna vonaláig jut el.

Az északnyugati, nyugati szél legyengül, miközben déliesre fordul az áramlás. Nagyon hideg lesz az éjszaka: általában -18 és -13 fok között alakul a minimum-hőmérséklet, sőt a fagyzugokban -20 foknál hidegebb is lehet, miközben a felhős Nyugat-Dunántúlon ennél kevésbé hideg idő valószínű.

