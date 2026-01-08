Katasztrófavédelem: Mindenhol működnek a közszolgáltatások

A létfontosságú infrastruktúrák és az állami ellátórendszerek zavartalanul működnek - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes elmondta, a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban az operatív törzs a belügyminiszter vezetésével ülésezett csütörtök reggel.

Lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen helyen, Akasztón volt szükség, egy ház beomlott tetőszerkezete miatt – közölte.

Kiemelte: a szociális ellátórendszer kihasználtsága országosan 85,6 százalékos, így senkinek sem kell szabadban töltenie az éjszakát.

A létfontosságú infrastruktúrák, az energia-, gáz-, távhő- és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez.

Jelenleg két településen, a Baranya vármegyei Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás, várhatóan már csak néhány óráig.

Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik, a tanítás minden iskolában megkezdődött, elzárt település, lezárt útszakasz nincsen, de még súlykorlátozás sem

– jelentette.

Mukics Dániel az operatív törzs nevében köszönetet mondott az egészségügyben, rendvédelemben dolgozónak és a hóhelyzet kezelésében részt vevő valamennyi ember munkájáért.

Elmondta azt is,

a meteorológiai szolgáltató jelentése alapján a elkövetkező napokban egyre kisebb az esély a további havazásra, a szél azonban országszerte meg fog élénkülni, jelenleg is narancssárga riasztás van több területen hófúvás miatt.

Az elkövetkező napokban továbbra is lehet hófúvásra és helyenként ónos esőre számítani. A hőmérséklet folyamatosan csökkeni fog, mínusz 15-mínusz 20 Celsius-fok sem kizárt – figyelmeztetett.

Hozzátette, a közútkezelő jelentése alapján a hó kotrását és a síkosságmentesítést szerdán 796 jármű végezte, a síkosságmentesítéshez 84 ezer tonna útszóró só és 2 millió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre.

A katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat szerdán 4763 fővel és 2008 járművel vett részt a havazás okozta helyzetek kezelésében. A katasztrófavédelem tűzoltóegységei a téli időjárás miatt szerdán 276 műszaki mentést hajtottak végre, többnyire közúti balesetek miatt. A rendőrséget 200 közúti balesethez riasztották, ezek közül egy halálos volt, 16 pedig személyi sérüléssel járt.

A rendőrök a polgárőrséggel közösen 3289 egyedül élőhöz mentek ki ritkán lakott településeken, 190 alkalommal pedig segítséget is nyújtottak a számukra. Szerdán a mentőszolgálat 4144 mentési feladatot látott el, 748 traumás eredetű sérült ellátását végezték.

A honvédség állományából 1059 fő áll készenlétben 210 speciális járművel, a TEK részéről pedig 113 fő 9 járművel, akik a havazással, hófúvással érintett területen rövid időn belül bárhol bevethetők.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése alapján minden kórház felkészült a traumás eredetű vagy kihűléses panaszokkal érkező segédeknek az ellátására. A kórházi készletek rendelkezésre állnak, megerősített létszám fogadja a betegeket. Egyes kórházakban a szokásos esetszám 200 százalékára emelkedett a traumás eredetű sérültek száma – mondta.

A vasúti közlekedésben szerda délután óta az alapellátáshoz szükséges járművek kivételével nem közlekednek a tehervonatok – jelentette be. Mukics Dániel hozzátette, a monori és a gödi vonalon vannak kisebb fennakadások, máshol 10-20, esetenként 30 perces késéssel, de mindenhol járnak a vonatok. Tíz kisebb településen nem közlekednek a helyi buszjáratok, illetve néhány településen egy-egy megállót nem érintenek, a települések és a megállók listája az utinform.hu megtekinthető – közölte. A légi és vízi közlekedés mindenütt zavartalan az országban.

A szóvivő azt kérte, ahol havazás, hófúvás vagy ónos eső miatt az elkövetkező napokban érvényben van riasztás, a riasztás ideje alatt aki teheti ne induljon útnak, a kevésbé gyakorlott sofőrök pedig inkább a közösségi közlekedést vegyék igénybe.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy biztosítsák az iskolák, óvodák, kórházak és orvosi rendelők megközelíthetőségét – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a saját ingatlana előtt mindig a tulajdonosnak kell tisztán tartania a járdákat, társasházak esetén ez a társasházak feladata. Ugyanez igaz a jégcsapokra is. Ha a jégcsap közvetlen életveszélyt jelent, hívják a 112-es számot – javasolta.

Arra kérte a járművezetőket, hogy ne csak a szélvédőt, de a járműveik tetejét is tisztítsák le és csak a téli útviszonyokra felkészített járművel induljanak útnak. Felhívta a figyelmet, hogy jelenleg még nem alakult ki olyan vastag jégtakaró a természetes vizeken, ami alkalmas lenne a téli sportolásra.

A szóvivő kérdésre válaszolva elmondta, a hó eltakarítása attól függ, ki az út tulajdonosa. Hozzátette, a kórház területén a kórház feladata a hó eltakarítása, az oda vezető úton azonban az önkormányzaté.

Mukics Dániel azt mondta, valamennyi magyar ember érzékenységét fel kell, hogy keltse, ha az utcán hajléktalan emberrel találkozik, és kérdezze meg tőle, van-e szüksége segítségre. Az állam akkor tud segíteni, ha jelzik neki a problémát

– hangsúlyozta.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, előző éjszaka a hajléktalanellátás 85 százaléka volt foglalt, azaz több hajléktalant tudnak ellátni, mint amennyien bemennek az intézményekbe. Arra kért mindenkit, ha rossz állapotban lévő hajléktalant lát, tegyen bejelentést. Közölte, Lázár János építési és közlekedési miniszter arról is tájékoztatta a kormányt, hogy a MÁV pályaudvarait is fűteni fogják és megnyitják.

Mukics Dániel szólt arról is, túlmutat az operatív törzs hatáskörén annak eldöntése, hogy a mostani szombati munkanapot munkaszüneti nappá, illetve iskolaszünetté nyilvánítsák. Gulyás Gergely hozzátette, ennek eldöntése kormányzati hatáskör; egyelőre semmi ok nincs arra, hogy változtassanak a szombati munkanapon.

Kiemelt kép: Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 8-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)