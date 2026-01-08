Jó formában a magyar gazdaság kulcságazata, mintegy százmilliárd forintos nagyságrendben jutott bevételhez az államkassza

Magyarország népszerűsége a hazai és a nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik – kommentálta a legfrissebb idegenforgalmi adatokat csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

2025 novemberében mintegy 1,4 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, közel 8 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában – tették hozzá a KSH legfrissebb adatai alapján. A vendégek összesen 3 millió vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken, ami közel 6 százalékos növekedést jelentett a megelőző évhez képest.

Az NGM kiemelte: a kormány célja, hogy tovább fokozza hazánk turisztikai vonzerejét, ezért több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, miközben a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, rendkívül kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességét.

A minisztérium idézte a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatait, amelyek alapján 2025 novemberében mintegy 1,4 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, közel 8 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 611 ezer volt, míg a külföldről érkező vendégek száma megközelítette a 744 ezer főt, ami 15 százalékkal múlta felül a 2024-es adatot.

Tavaly novemberben összesen 3 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ami mintegy 6 százalékkal volt több, mint 2024 novemberében.

A hazai vendégek 1,3 millió vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken, míg a külföldiek által eltöltött közel 1,8 millió vendégéjszaka mintegy 12 százalékkal múlta felül 2024 novemberi eredményeit.

Novemberben a szálláshelyi forgalom csaknem fele Budapesten realizálódott. Az 1,5 millió fővárosi vendégéjszaka 13,3 százalékos bővülést jelentett 2024-hez képest. A fővárosban igen jelentős, 86,7 százalékos volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya. A novemberben mért több mint 1,3 millió külföldi vendégéjszaka közel 15 százalékkal haladta meg a 2024-es eredményt.

A turisztikai térségek közül novemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb, ahol 326 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 1,6 százalékkal volt több, mint 2024 novemberében.

A szálláshelyek országszerte 86 milliárd forint bevételt könyvelhettek el novemberben, 9,2 százalékkal többet, mint 2024-ben ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 175 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 novemberében, ez közel 11 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest. 2025 első tizenegy hónapjában 18,1 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami közel 7 százalékkal volt több 2024 január-novemberéhez képest.

A regisztrált vendégéjszakák száma 43,6 millió volt, ami 4 százalékkal múlta felül a 2024-es eredményt – idézték az adatokat.

A kormány annak érdekében, hogy az ágazat növekedése tartósan fennmaradjon, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül KTH Start néven 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességét. Mindemellett a kormány egy több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül – áll a közleményben.

A turizmus idén is a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely a GDP több mint 13 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. Az új kormányzati intézkedésekkel tovább folytatódik a turisztikai ágazat versenyképességének erősítése és hazánk nemzetközi vonzerejének fokozása – írta az NGM.

kiemelt kép: A Reed Luxury Hotel & Bistro szálloda Siófokon (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)