Hóember- és hóállatépítő versenyt rendeznek a Budakeszi Vadasparknál

A versenyhez nem szükséges belépőt vásárolni a résztvevőknek, a helyszín a vadaspark melletti terület lesz. Az alkotni vágyók 10 órakor regisztrálhatnak a kalandpark melletti kisházban a két főkategóriára és az alkategóriákra – írták a közleményben.
A zsűri mindkét kategóriában a legcukibb és a legmókásabb alkotást díjazza. A fődíj kategóriánként egy-egy családi bérlet lesz a Budakeszi Vadasparkba.
A közönség is részese lehet a zsűrizésnek: a regisztrációs pultnál fejenként egy-egy spatulát kapnak, amit az általuk legjobbnak ítélt alkotás mellé leszúrva eldönthetik, ki kapja a közönségdíjat.
A szervezők azt kérik, hogy a résztvevők csak természetes, lebomló anyagokat használjanak az építéshez.
A verseny délig tart. Az eredményhirdetésre várva, belépőjegy vásárlása mellett az érdeklődők a Vadaspark büféjében előadást hallgathatnak meg arról, hogy milyen túlélési stratégiákat vetnek be az állatok a hideg ellen.
A program csak megfelelő időjárási körülmények között lesz megtartva – írták a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)