Gulyás Gergely: Ukrajna tíz éven keresztül Európából akar élni

Csütörtök délelőtt 10 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, akik mellett részt vesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is a sajtótájékoztatón.

A Katasztrófavédelem szóvivője, Mukics Dániel tájékoztatást adott a rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról. Mint mondta, az operatív törzs a belügyminiszter vezetésével csütörtökön megtartotta ülését. A résztvevők tájékoztatása alapján lakosságvédelmi intézkedésre az elmúlt 24 órában nem volt sehol szükség Magyarországon. Eddig Akasztón volt eddig ilyenre szükség, ott egy lakóház tetőszerkezete beomlott a rá hullott hó súlyától. „Itt három ember élt, őket rokonoknál helyezték el” – közölte Mukics Dániel.

A szóvivője tájékoztatott: senkinek sem kell a szabadban töltenie az éjszakát. Mint mondta, az alapvető élelmiszerek eljutnak az emberekhez. Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik, a műtéti programokon nem kellett változtatni. A tanítás megkezdődött, két intézményben van fűtési kimaradás, ez néhány termet érint.

Magyarországon elzárt település nincs, lezárt útszakasz nincs, és súlykorlátozás sincs az utakon. Hozzátette:

a következő napokban csökken a havazás esélye, a szél azonban élénkülni fog. A következő napokban ezért hófúvásra, és ónos esőre is lehet számítani. A hőmérséklet ráadásul folyamatosan csökkenni fog.

Közölte, jobbára letört ágakhoz, elakadt járművekhez riasztották a tűzoltókat. A rendőrség 200 közúti balesethez vonult ki, egy volt halálos, 16 személyi sérüléssel járt.

A mentőszolgálat több mint 4000 mentési feladatot látott el. A honvédségből több min 1000 fő, a TEK is több száz fővel áll rendelkezésre. A kórházak felkészültek, a készletek rendben vannak, megerősített létszámmal dolgoznak. A vasútnál a tehervonatok nagy része nem közlekedik, a monori és a gödi vonalon vannak fennakadások.

Jelezte, 10 kisebb településen nem közlekednek a buszok, a lista elérhető az utinform.hu-n. A légi közlekedés zavartalan. Ahol szükséges lesz, melegedő buszokat küldenek. Hangsúlyozta, ahol riasztás van érvényben, ott ne induljanak útnak autóval.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, biztosítsák a biztonságos közlekedést, de az ingatlantulajdonosoknak is van feladatuk a saját házuk előtt. Jelezte, a jégcsapokat le kell verni, vagy kerítsük el az adott járdaszakaszt, életveszély esetén hívjuk a 112-t. Kiemelte, a járművek tetejét is le kell takarítani indulás előtt, mert az oda lerakódott hótömeg előrecsúszhat, ami balesetveszélyes.

A szóvivő a jégen tartózkodás szabályairól azt mondta: jelenleg még nem alakult ki olyan vastag jégtakaró a természetes vizeken, amely alkalmas lenne arra, hogy rámenjünk a jégre. Hozzátette: fontos, hogy csak kijelölt helyen menjünk a jégre. A korcsolyázásra alkalmas helyeket a vízfelület kezelője tudja kijelölni majd esetlegesen a következő napokban.

Az állami szervek készen állnak, hogy az élet és vagyonbiztonság garantált legyen

Gulyás Gergely a szerdai kormányülés kapcsán azt mondta, a legfontosabb, hogy valamennyi állami szerv és hatóság készen áll arra, hogy az élet és vagyonbiztonság garantált legyen. A kormány ezen kívül tárgyalt európai politikai kérdésekről és a háború helyzetéről is.

Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltérít a lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, kijelentve, hogy Ukrajna helye nem az Európai Unióban van.

Közlése szerint a legnagyobb aggodalommal állapította meg a kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott húszpontos ukrán tervben 2027. január elsejei belépés szerepel. Gulyás Gergely „teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek” nevezte a dátumot.

Ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai-védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt mindennapi állami működésére – tette hozzá. Mint mondta, ebből az összegből 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy 60 éven át családtámogatást fizetni. Hozzátette: ez a pénz a tizenegyszerese az uniótól Magyarország által 2004 óta nettó értéken kapott forrásoknak, kijelentve, „nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni”.

Azt látjuk, hogy Ukrajna tíz éven keresztül gyakorlatilag Európából akar élni; ez már nem a védekezés költsége – fogalmazott a miniszter. Kijelentette: egyedül reális esélye az amerikai béketervnek van, az Európai Uniónak nem osztottak lapot és nem kapott helyett a tárgyalóasztalnál, „ezért különböző kétségbeesett és elsősorban látványra törekvő utóvédharcok vannak”.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)