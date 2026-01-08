Fennakadás van több vasútvonalon, a főutak viszont jó állapotban vannak

A főutak állapota folyamatosan javul, a Dunántúlon már csak Tapolca környékén, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos, mindenütt máshol sónedves vagy felszáradóban van a burkolat – közölte az Útinform csütörtök délután a honlapján. Mindeközben a Mávinform arról számolt be, hogy felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.

Az Útinform csütörtök délután azt írta: országszerte csapadékmentes, többnyire napos az idő. A látási viszonyok kedvezőek, köd sehol nem zavarja a közlekedést.

A gyorsforgalmi utak közül az M1-es és az M85-ös autópálya felszáradt, az M3-as Hatvanig száraz, azt követően sónedves. Az M0-s, az M4-es, az M44-es, az M85-ös, az M86-os autóút, valamint az M3-as, az M5-ös, az M6-os és az M7-es autópálya burkolata sónedves, helyenként felszáradóban van. Az M43-as és az M35-ös autópálya, valamint, az M44-es autóút teljes szakasza sónedves – sorolták.

Az alsóbbrendű utak burkolata a Dunántúl középső és déli részén letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Duna-Tisza-közének déli felén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok térségében letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Tiszántúlon többnyire hókásásak vagy latyakosak, helyenként letaposott havasak a mellékutak.

Az ország nagy részén gyenge a légmozgás, de Komárom-Esztergom vármegyében, Veszprém térségében, a Balaton keleti medencéjében, Bács-Kiskun megye középső részén, valamint Sátoraljaújhely és Kisvárda környékén közepes erejű (óránkénti 30-39 kilométeres) szél fúj. Tatabánya térségében erős (40-59 kilométeres) széllökések is előfordulnak – közölte az Útinform.

Mávinform: Néhány vasútvonalon akadozik a közlekedés

A Mávinform korábban azt írta: Ácsnál Budapest felé nem közlekedhetnek a vonatok váltóhiba miatt, emiatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon hosszabb a menetidő.

A pécsi vonalon, Bükkösd és Abaliget között felsővezeték-szakadás miatt nem járnak a szerelvények.

A Mecsek InterCityk, valamint a Pécs–Dombóvár személyvonatok esetében hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. A felsővezeték javítása várhatóan késő estig tart – írták az MTI szerint.

A MÁV-csoport weboldalán folyamatosan frissülő tájékoztatóban számolnak be a vasutat, illetve az autóbuszokat érintő változtatásokról. A legutóbbi frissítések szerint:

A győri fővonalon megoldódott a váltóhiba, de a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon továbbra is hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtökön az éjjeli órákban.

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.

A Komárom–Esztergom vasútvonalon ismét közlekednek a vonatok, néhány kivétellel, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.

Budapest agglomerációjában ismét az eredeti útvonalukon közlekednek a Volán járatai. Kimaradó településre, megállóra nem kell számítani, azonban járatkimaradások előfordulhatnak.

Ónos eső várható pénteken is az ország délnyugati részén

Ónos eső veszélye miatt péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegye területére.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: pénteken a késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható. A tartós, többórás csapadékhullásból akár jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják. Felhívták a figyelmet arra, hogy nagyobb területen a hajnali, reggeli órákban az ónos esőtől függetlenül is csúszósak lehetnek az utak.

A meteorológiai szolgálat ezért péntekre Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az egy millimétert. Veszprém, Tolna és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet pénteken.

Az előrejelzés szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet, elsősorban az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

A meteorológiai szolgálat ezért Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés adott ki péntekre a hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Pest, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.

Kiemelt kép: Hókotró halad Nagykanizsa és Galambok közötti 7511-es úton Zalasárszeg közelében 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Varga György)