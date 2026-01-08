Dudás Miklós halála: kiderült, hány év börtön lehet a büntetés, ha halált okozó testi sértés végzett az olimpikonnal

A rendőrség nyomozást folytat Dudás Miklós korábbi világbajnok és olimpikon kajakozó halála ügyében. A BRFK a hatósági boncolás eredményei alapján halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. Ha beigazolódik a gyanú, az elkövető több évre börtönbe kerülhet.

A 34 éves sportolót január 5-én találták holtan XVIII. kerületi lakásában, miután egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat.

A lakást zárszakértő nyitotta fel. Kezdetben nem merült fel idegenkezűség gyanúja, azonban a soron kívüli boncolás során olyan sérüléseket találtak, amelyek keletkezési körülményei már büntetőeljárásban vizsgálhatók – emlékeztetett az Index abban a cikkben, amelyben azt a kérdést járták körül, hogy

hány év börtön járhat a halált okozó testi sértésért, amelynek gyanújában a nyomozás zajlik.

Mint a cikkben kifejtették, a halált okozó testi sértés bűntettét a Büntető törvénykönyv az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények között sorolja fel. Az alapeset a könnyű testi sértés vétsége, amelyről akkor beszélünk, ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul: ebben az esetben a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés lehet (bár az ítélkezési gyakorlatban nagyon ritkán szabnak ki könnyű testi sértésért végrehajtandó börtönbüntetést).

A súlyos testi sértés viszont már nem vétségnek, hanem bűntettnek minősül: erről akkor van szó, ha az okozott sérülés vagy betegség már nyolc napon túl gyógyul, és ezért akár három évet is kaphat az elkövető. Ehhez jöhetnek hozzá a minősítő körülmények: ha a bűntettet aljas indokból, védekezésre képtelen, netán a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el, akkor a büntetés öt évre is felkúszhat.

Ennél jóval súlyosabb kategória az, ha a testi sértés már életveszélyt vagy halált okoz:

ez esetben a bűncselekményért két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Az emberölés már más kalap alá esik, mint a halált okozó testi sértést

Ugyanakkor – mint az Index írta – érdekes kérdés az is, hogy miként lehet elhatárolni a halált okozó testi sértést az emberöléstől. E téren a halál bekövetkezésének okára, az okozati összefüggések vizsgálatára, az esetleges elkövetési eszközök, illetve keletkezési mechanizmusok megállapítására a nyomozó hatóság különleges szakértelemmel felvértezett igazságügyi orvosszakértőt rendel ki, akinek a közreműködése elengedhetetlen a tényállás teljes körű felderítése érdekében.

A halált okozó testi sértés és az emberölés közötti alapvető különbség a szándékosság: előbbinél az elkövető nem a halál okozására törekszik (emiatt a szakemberek a halált okozó testi sértést szándékon túli eredményű bűncselekménynek nevezik), míg emberölés esetén a halál bekövetkezése szándékolt vagy elfogadott következmény a tettes részéről.

Az Index ezzel kapcsolatban példaként felidézett még két specifikus jogesetet is:

A bíróság nem mondta ki bűnösnek az elkövetőt a halált okozó testi sértés bűntettében, amikor a feltűnően ittas állapotban lévő és tolakodó sértettet nyitott tenyérrel, nem nagy erővel ellökte, aki hanyatt esve a fejét egy kőbe beütve halálos koponyaűri vérzést szenvedett. A bíróság indoklása szerint az ittasan tolakodó sértett elhárításának tipikus módja a tenyérrel való távoltartás, amelyhez a közfelfogás szerint sem járul a testi sértés okozására irányuló szándék.

Ugyancsak nem állapította meg a bíróság a halálos eredményért való felelősséget, amikor az elkövető a sértett torkát közepes erővel megszorította és annak halálát bolygóideg-izgalma következtében fellépő olyan sokkos állapot idézte elő, amely a szívkoszorúér meszesedésében szenvedő sértett azonnali halálával járt.

Kiemelt kép: Dudás Miklós (Fotó: MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)