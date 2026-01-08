Csaknem kétszázezren kaptak ingyenes tüzelőanyagot a kistelepüléseken – közölte az államtitkár

A kormány támogatásával ebben a fűtési szezonban is csaknem kétszázezer ember kapott ingyenes tüzelőanyagot a kistelepüléseken – közölte Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára csütörtökön a Facebookra feltöltött videójában.

Dukai Miklós Koncz Zsófiával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével közösen jelentkezett be a borsodi településről, ezúttal ott osztottak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak.

Felidézte, a kormány 2011-ben indította a szociális tüzelőanyag-támogatási programot.

Elmondta, hogy

az országban 2358 település nyert el támogatást, ebből 160 kapott barna kőszén vásárlására lehetőséget. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 306 település kapott támogatást, ezek között 32 olyan település van, amely barna kőszenet fog osztani a rászorulóknak.

„A program indulása óta több mint 56 milliárd forint értékben támogattuk így a rászorulókat” – emelte ki.

Koncz Zsófia arról számolt be, hogy Taktaharkányban a barnakőszén-támogatás révén közel 300 családnak tudnak segíteni. Hozzátette, hogy a kőszéncsomagok eljuttatásában a polgárőrség is segítséget nyújt az önkormányzatnak. Az államtitkár köszönetet mondott a kormánynak, hogy évről évre segíti a háztartásokat, a családokat.

Dukai Miklós jelezte, hogy a programot 2026-ban is folytatni fogják, hamarosan megjelenik az idei pályázati kiírás.

Kiemelt kép: Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)