Bevetésre várnak Miskolcon a Leopard harckocsik: még a kamionokat is képesek kihúzni a hóból

Vörös kód van érvényben. A fennakadások minél hatékonyabb kezelése érdekében Leopard tankok állnak készenlétben Miskolcon, ezzel teljes a készültség. A hóhelyzet lehető leghatékonyabb kezelése érdekében érkeztek a Leopard tankok Miskolcra – írja a Boon.hu.
„Ezek a járművek óriási súlyuk miatt személygépjárműtől kezdve a kamionokig mindent ki tudnak húzni, ha beragadnak a hóban. Jelen pillanatban is bármikor kivontatunk nehezebb gépeket is, amennyiben szükséges”– nyilatkozta a helyi hírportálnak Betyó József hadnagy.
„Jelenleg Miskolcon két darab Leopard 2-es tank található két-két fős kezelő személyzettel 0–24-es készenlétben,
így ha kell, bármikor el tudunk indulni segíteni” – részletezte a hadnagy.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: A rendkívüli téli időjárás miatt segítségnyújtásra átcsoportosított Leopard 2A4HU harcjárműveket készítik fel Miskolcon 2026. január 8-án. A Magyar Honvédség parancsnokságai és alakulatai utasítást kaptak arra, hogy a rendkívüli hóhelyzetben segítsenek a bajba jutott embereknek, járműveknek (Fotó: MTI/Vajda János)