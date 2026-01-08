Bevetésre várnak Miskolcon a Leopard harckocsik: még a kamionokat is képesek kihúzni a hóból

A hóhelyzet miatt teljes a készültség a borsodi vármegyeszékhelyen, Leopard harckocsik állomásoznak Miskolcon. A bevetésre váró járművek még az elakadt kamionokat is képesek kihúzni a hóból.

Vörös kód van érvényben. A fennakadások minél hatékonyabb kezelése érdekében Leopard tankok állnak készenlétben Miskolcon, ezzel teljes a készültség. A hóhelyzet lehető leghatékonyabb kezelése érdekében érkeztek a Leopard tankok Miskolcra – írja a Boon.hu.

„Ezek a járművek óriási súlyuk miatt személygépjárműtől kezdve a kamionokig mindent ki tudnak húzni, ha beragadnak a hóban. Jelen pillanatban is bármikor kivontatunk nehezebb gépeket is, amennyiben szükséges”– nyilatkozta a helyi hírportálnak Betyó József hadnagy.

„Jelenleg Miskolcon két darab Leopard 2-es tank található két-két fős kezelő személyzettel 0–24-es készenlétben,

így ha kell, bármikor el tudunk indulni segíteni” – részletezte a hadnagy.

Kiemelt kép: A rendkívüli téli időjárás miatt segítségnyújtásra átcsoportosított Leopard 2A4HU harcjárműveket készítik fel Miskolcon 2026. január 8-án. A Magyar Honvédség parancsnokságai és alakulatai utasítást kaptak arra, hogy a rendkívüli hóhelyzetben segítsenek a bajba jutott embereknek, járműveknek (Fotó: MTI/Vajda János)