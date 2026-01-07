Veszélyben lehetnek az idősek: az extrém hideg miatt fokozott készültséget kért az NNGYK a lakosságtól

Az előttünk álló napokban várható rendkívüli téli időjárás, a várható extrém hideg miatt fokozott készültséget kért az egészségügyi ellátórendszer szereplőitől a a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – tájékoztatta a szervezet szerdán az MTI-t.

Az NNGYK egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején mindenki fokozottan figyeljen önmagára és környezetére – tartalmazza a közlemény.

Azt írták: a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében az NNGYK arra kérte a fekvőbeteg-ellátó intézményeket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket, mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.

Ugyanakkor a gyógyszertárakat arra kérték: ellenőrizzék és töltsék fel készleteiket. Különösen figyeljenek a sürgősségi gyógyszerekre, a krónikus betegek orvosságaira, valamint az ügyeleti időszakban várható igényekre, annak érdekében, hogy elkerüljék az időjárás okozta esetleges ellátási akadozást

– tették hozzá.

Az időseket, kiszolgáltatottakat különösen veszélyezteti a rendkívüli időjárás

Felhívták a figyelmet arra, hogy az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozott személyekre, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalan emberekre.

Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy extrém hidegben lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban – ismertették.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 fok alá csökken. Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.

A rendkívüli hideg – folytatták – különös odafigyelést igényel a kisgyermekek esetében is. Arra kérik a szülőket, hogy mínusz 10 fok alatt lehetőség szerint ne vigyék sétálni a kisgyermekeket. Amennyiben ez elkerülhetetlen, javasolják a réteges, alapos öltöztetést, az arc és az orr zsíros krémmel történő védelmét, a szélvédett babakocsi használatát, valamint a szabadban töltött idő minimálisra csökkentését.

Arra is kitértek, hogy az extrém hideg a közlekedésben is kockázatot jelent. A gépjárművel hosszabb útra indulóknak javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az utak állapotáról és a meteorológiai előrejelzésekről, valamint gondoskodjanak a mobiltelefonok feltöltöttségéről, és készítsenek be takarót, ivóvizet az esetleges várakozás idejére.

Arra kérik a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljenek környezetükben az idősekre és a veszélyeztetett személyekre, és szükség esetén időben nyújtsanak segítséget, mert az időben érkező támogatás életet menthet. A legfrissebb figyelmeztetések és információk folyamatosan elérhetők a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásán, a VÉSZ applikáción keresztül – olvasható a közleményben.

