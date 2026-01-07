Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik – jelentette az operatív törzs

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerda reggeli budapesti sajtótájékoztatóján, az operatív törzs ülését követően. Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium (BM) államtitkára bejelentette: reggel 8 órától életbe lépett a vörös kód riasztás.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: a közútkezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán, a MÁV teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén, rendkívüli munkát végeznek. Megjegyezte, hogy a közútkezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán és a MÁV teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén, rendkívüli munkát végeznek.

Hozzátette, egyes településeken előfordulhatott, például a fővárosban is, hogy közintézmények megközelíthetősége nem volt biztosított.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, tegyék lehetővé a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét

– mondta.

A HungaroMet Zrt. vezetője arról számolt be az ülésen, hogy kedd délután az eddigi 5-10 centiméteres hótakaróra plusz 10, helyenként 20-25 centiméter hó érkezett, így az ország túlnyomó részén 10-30 centiméteres hóréteg alakult ki. Keleten további 5-10 centiméter eshet, valamint szerda délután, este egy harmadik hullám is érkezik, ami elsősorban a déli és délkeleti országrészt fogja érinteni – ismertette Mukics Dániel.

Közölte: elzárt település sehol nincs az országban, a lakosság ellátása folyamatos és biztosított. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Gesztelynél egy négyszámjegyű útszakasz le van zárva.

Kedd délelőtt Szajolban egy csőtörés miatt 3863 fogyasztónál átmenetileg szünetelt a vízellátás, Szegeden és Bordányban pedig a hajnali órákban kétezer fogyasztási helyen szünetelt az áramellátás. Jelenleg Sándorfalván 205 fogyasztónál nincs áram, a szolgáltató dolgozik a hiba elhárításán. Kisebb informatikai hiba miatt éjszaka regionálisan a 1818-as és a 1218-as közérdekű információs rendszer akadozott.

Kedden 202 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, a havazás kezdete óta pedig összesen 323-ra. A hó súlya alatt kidőlt fák miatt, de jellemzen közúti balesetekhez riasztották a tűzoltókat.

Az M1-es autópályán több kilométeres torlódás alakult ki szabálytalanul előző kamionok miatt. Mukics Dániel elmondta, Szlovénia kora estétől hajnal 2 óráig korlátozta a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárműveknek a belépését, a magyar utakon hat esetben volt szükség ilyen súlykorlátozás bevezetésére. Akasztón egy családi ház teteje a hó súlya alatt beszakadt, három embernek kellett elhagynia az otthonát, ők rokonokhoz költöztek.

Mukics Dániel elmondta: 654 tűzoltó 152 járművel dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, valamint önkéntes tűzoltók és önkéntes mentőszervezetek is részt vesznek a munkában; 40 ilyen szervezet dolgozik 200 emberrel és 58 járművel.

A rendőrség 285, havazással összefüggő közúti balesethez vonult ki, ezek közül egy volt halálos, 39 pedig személyi sérüléssel járt.

1656 rendőr 823 járművel vesz részt a munkában, 104 polgárőr segíti őket 40 járművel. A rendőrök ritkán lakott településen egyedül élő időseket is ellenőriztek, és 68 alkalommal volt szükség segítségnyújtásra. A Terrorelhárítási Központ és a honvédség speciális járműveit átcsoportosították azokra a területekre, ahol további havazás, hófúvás várható.

Hozzátette: a mentőszolgálat 4224 esethez vonult ki, ez 10 százalékos csökkenés az előző naphoz képest. A kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes sürgősségi traumatológiai osztályok zavartalanul működnek, a járóbeteg-forgalom az ilyenkor szokásoshoz képest 21 százalékkal emelkedett. A közúthálózaton 823 munkagép dolgozik, 91 ezer tonna útszóró só és 2 millió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre a síkosságmentesítésre.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé – mondta.

Elmondta azt is, a természetes vizek még nem alkalmasak a téli sportokra, több napon keresztül mínusz 10 Celsius-fokra lenne szükség ahhoz, hogy 10-12 centiméter vastag jég alakuljon ki, amely biztonsággal elbírja az ember súlyát. Hozzátette: csak ott szabad rámenni a jégre, ahol megmérték a jégvastagságot, és kijelölték a sportolásra alkalmas területet.

Szerda reggel 8 órától életbe lépett a vörös kód riasztás, így a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat

– jelentette be Fülöp Attila.

A BM gondoskodáspolitikáét felelős álamtitkára elmondta: a különleges körülmények között különleges intézkedésekre van szükség, a speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első.

Kifejtette: a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kiknek nyújt szolgáltatást. Emellett a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét is a rendkívüli helyzetre. Azt kérte, aki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni.

Fülöp Attila közölte, a hajléktalanellátásban megfelelő mennyiségű férőhely áll rendelkezésre, a kihasználtság jelenleg 83,7 százalékos, senkinek nem kell a hidegben az éjszakát fedél nélkül töltenie. Akinek szüksége van rá, vegye igénybe a szolgáltatást – kérte. A vörös kód visszavonásig érvényes – jelezte.

