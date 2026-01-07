Újabb havazás után érkezik a nagy fagy: néhol mínusz 20 fok közelébe is hűlhet a levegő

Folytatódik az elmúlt napokban megszokott havazás, melyet ezúttal több helyen erős széllökések is kísérni fognak. Az ország nagy részén 0 fok alatti hőmérsékletre lehet számítani, de a vastag hóval borított tájakon akár -20 fok közelébe is hűlhet a levegő.

Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőttig a Tiszántúlon is megszűnik a havazás, és már csupán jelentéktelen hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő – írja a HungaroMet.

Késő délután, estefelé a Tiszántúlon újra havazásra számíthatunk. Az északnyugati, északi szelet délutánig főként az Északnyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, a Bodrogközben akár viharos lökések kísérhetik, emiatt e tájakon hófúvás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és -1 fok között várható.

Késő estére -7, -2 fokig hűl le a levegő. Reggelig a Dunántúlon és Duna-Tisza közén csökken a felhőzet, másutt még erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az ország keleti harmadán várható havazás, a friss hóréteg vastagsága a keleti határvidéken elérheti a 10-20 cm-t. Egyre több helyen megélénkül, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik az északnyugati szél, ezért hófúvásra is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -9, -4 fok között alakul, de a derült, szélcsendes, vastag hóval borított (főleg nyugati, délnyugati) tájakon ennél jóval hidegebb lesz, akár -20 fok közelébe hűlhet a levegő.

A kiemelt kép illusztráció.