Több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, hosszabb lehet a menetidő – közölte a MÁV

Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani – közölte a MÁV szerdán reggel.

Azt írták, a szél, valamint az elhaladó vonat menetszele a havat behordja a váltókba, ezért minden vonat elhaladása után újra ki kell tisztítani azokat.

Emiatt a hóborította területeken a váltókat folyamatosan tisztítja a MÁV több száz készenléti szolgálatban lévő munkatársa, és a váltófűtő berendezések is üzemelnek – tették hozzá.

Hozzátették,

az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Részletezték, a lajosmizsei vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt 10-40 perccel hosszabb menetidőre, néhány esetben pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani.

A sűrítő (Ócsáról, Táborfalváról Budapestre induló) S21-es vonatok nem közlekednek.

Az S71-es vonatok csak Vác – Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek; a Bicske – Budapest közötti sűrítő G10-es vonatok nem közlekednek; a Százhalombattáról Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok váltóhiba miatt terelve, Érd felső felé közlekednek.

A Komárom – Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket; a Hatvan – Szolnok közötti S820-as vonatoknál 10-40 perccel hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani, mert Jászboldogháza-Jánoshidán váltóhiba lassítja a közlekedést.

A Miskolc – Hidasnémeti vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt az itt közlekedő személyvonatoknál, valamint a Hernád InterCityknél hosszabb menetidőre lehet számítani; a Debrecenből, Nyíregyházáról induló vonatoknál váltóhiba miatt késésekre lehet számítani – sorolták.

Az állomásokon áthaladó InterCityk közlekedésében nem kell jelentős fennakadásra számítani – áll a közleményben.

