Több mint négyezer mentési feladatot láttak el az OMSZ mentőegységei az elmúlt 24 órában

Közleményük szerint a közlekedési balesetek száma az előző naphoz képest némileg csökkent, ugyanakkor az erős havazás miatt az esethelyszínek és a kórházak megközelítése is nehézségeket okozott.
Kedden országszerte 700 ember szenvedett valamilyen traumás sérülést – írták, megjegyezve, hogy egy mentőtechnikus is ilyen sérülést szenvedett, amikor a mentőkocsiból kiszállva elesett és bokatörést szenvedett
Az OMSZ közölte: a mentők felkészültek a folytatódó rendkívüli időjárás kapcsán várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek közötti egyeztetés folyamatos.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)