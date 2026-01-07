Több mint 300 alkalommal riasztották a tűzoltókat a havazás miatt

Több mint 300 alkalommal riasztották a tűzoltókat a hideg, havas időjárás miatt – közölte szerdán a katasztrófavédelem.

Azt írták, hogy a beavatkozásokban 654 hivatásos tűzoltó 152 eszközzel vett részt; a munkálatokban 40 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, önkéntestűzoltó-egyesület és mentőszervezet 200 tagja 58 eszközt alkalmazva dolgozott. Jellemzően hóban elakadt, balesetet szenvedett gépjárműveket, köztük kamionokat kellett menteniük –tették hozzá.

Vácduka közigazgatási területén, lakott területen kívül, a 21113-as úton az Aszód-Vác között közlekedő menetrend szerinti autóbusz a hókásás úton megcsúszott, és az út menti árokba borult. A buszon nyolcan utaztak, közülük ketten könnyű sérülést szenvedtek. Kedd késő délután Zala vármegyében, Csatár településnél a bekötő utat lezárták, mert egy Volánbusz a hóban elakadt, ezt az egységek kivontatták, senki nem sérült meg. Aznap este Pilisvörösvár belterületén, a 10-es főúton, a vasúti aluljáróban elakadt egy kamion, a mentés ideje alatt a forgalom félpályán haladt.

Szintén az esti órákban a 7-es számú főúton, Nagykanizsa irányába hét kamion elakadt, ezért az M7-es autópálya 225-ös kilométerszelvényében lévő becsehelyi lehajtóban a teherautó-forgalom feltorlódott. Az elakadt járművek közül a katasztrófavédelem közreműködésével egy nyerges vontatót elindítottak, ezután több kamion útnak tudott indulni, jelenleg még néhány jármű várakozik ott – közölték.

Kiemelték, hogy áramellátási zavarok vannak Szeged külterületén, ez 1685 fogyasztót érint, míg Bordány területén 478 fogyasztót. Közölték azt is, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint szerdán a keleti országrészben kora délelőttig még havazhat, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében öt-tíz centiméter friss hó hullhat. Másutt délutánig inkább csak hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő, pár centiméter friss hó legfeljebb délen hullhat.

Este déli irányból a Tiszántúlra újabb csapadékhullám érkezik, arrafelé ismét jelentős havazás kezdődik – fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében az erős szél hatására magasabb hótorlaszok is kialakulhatnak. Emellett északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos – akár 55, néhol 60-65 kilométer per órás – széllökések is előfordulhatnak, amelyek komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Estétől ismét erőre kap a szél, ismét fokozódik a hófúvás – közölte a katasztrófavédelem.

Kiemelt kép: A Belügyminisztérium által közreadott képen mentõk és tûzoltók dolgoznak a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátásán 2026. december 6-án. Teljes kapacitással dolgoznak a közútkezelõk, a katasztrófavédelem, a mentõk és a hatóságok a havazás miatt. (Fotó: MTI/BM)