Szülők figyelem! Fulladásveszélyes játékokat vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem

Tavaly a kereskedelmi forgalomban mintavételezett játékok 64 százaléka, míg a vámhatáron ellenőrzött játékok 62 százaléka nem felelt meg a termékbiztonsági előírásoknak, a fulladásveszélyt és más súlyos kockázatokat okozó termékeket kivonták a forgalomból, visszahívták a fogyasztóktól, és megtiltották a forgalombahozatalukat – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdán az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan kiemelt figyelmet fordítanak a családok biztonságára, ennek érdekében a 2025. évi vizsgálati programban is hangsúlyosan jelent meg a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoport, vagyis a gyermekek számára készült játékok egész éven át tartó ellenőrzése.

A vizsgálat célja a nem biztonságos gyermekjátékok forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a játékok jelöléseire és használati útmutatásaira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése volt – írták a közleményben.

Ismertették, hogy a 2025. évi vizsgálat során 79 féle gyermekjátékmintát vettek, 66-ot a kereskedelmi forgalomban, 13-at a vámhatáron.

A vizsgálatok többek között műanyag játékbabákat és fürdőjátékokat, csörgő játékokat, plüssöket és gyurmaformázó készletet érintettek.

A tájékoztatás szerint az NKFH akkreditált laboratóriumainak vizsgálata alapján a kereskedelmi forgalomban mintavételezett 66 féle játékból 42 nem felelt meg az előírásoknak, azaz 64 százalékos volt a kifogásolási arány. A vámhatáron mintavételezett 13 féle játék közül 8, vagyis 62 százalék nem felelt meg a követelményeknek, ezek közül valamennyi súlyos kockázatot jelentett a kisgyermekekre. A vámhatáron mintavételezett gyermekjátékok közül a címkézési követelményeket tekintve egyetlen termék sem felelt meg.

A műanyag játékoknál a legsúlyosabb problémát az jelentette, hogy a ftálsav-észter típusú lágyítószerből több is a megengedett határérték felett volt, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent. A kifogásolt csörgők esetében a túlnyúló részeket tartalmazó játékok használata fulladásveszélyt hordoz. Továbbá több esetben került sor olyan plüsscsörgők vizsgálatára, amelyeknél a varratok elszakadtak, és a keletkezett réseken keresztül a szálas töltőanyag szabaddá vált, amely a csecsemő szájpadlására kerülve fulladásveszélyt okozhat – írták.

Kapcsolódó tartalom Kétszázmilliós fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Woltra a nemzetgazdasági tárca A nemrégiben feltárt fogyasztóvédelmi jogsértések után az illetékes kormányhivatal ellenőrzése a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált.

A nem megfelelőnek bizonyult plüssjátékok közül a veszélyt az jelentette, hogy a cipzárt elhúzva a szálas töltőanyag szabaddá vált, illetve a mechanikai vizsgálatok során a varratok elszakadtak, így ugyancsak hozzáférhetővé váltak ezen töltőanyagok.

Emellett pedig több termék rendeltetésszerű használata során a kisalkatrészek is szabaddá váltak, a leváló részek pedig a gyermek szájába kerülhetnek, elakadhatnak a gégefőnél és elzárhatják a légutakat, emiatt fulladásveszélyesek – írták a közleményben.

Kitértek arra, hogy a megállapított közepes, nagy, illetve súlyos kockázat miatt a területileg illetékes kormányhivatalok elrendelték a veszélyes játékok forgalomból történő kivonását és súlyos kockázat esetén a fogyasztóktól történő visszahívását, míg a vámhatáron mintavételezett gyermekjátékoknál a játékok forgalomba hozatalát megtiltották.

A gyermekvédelem a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt pontja, így az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is mindent megtesznek a kiszolgáltatott fogyasztói réteg védelme érdekében. Az ugyancsak a 7 pontos cselekvési terv részét képező, vámhatáron történő fokozott fellépés elősegíti, hogy ne kerülhessenek be az országba veszélyes játékok, így azok ne juthassanak a gyermekek kezébe – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)