Szijjártó Péter: A magyar kormány elutasítja Brüsszel legújabb háborús döntését

A magyar kormány elutasítja Brüsszel legújabb háborús döntését, amely a közvetlen konfrontációt kockáztatja Oroszországgal, és továbbra is meg fogja védeni ettől hazánk lakosságát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülés szünetében, hogy az úgynevezett Hajlandók Koalíciójához tartozó európai országok előző napi párizsi találkozóján újabb döntés született az ukrajnai háború folytatásáról, amely a közvetlen összecsapás veszélyét teremti meg Oroszországgal.

„Azzal ugyanis, hogy a nyugat-európai országok katonai jelenlétet akarnak felépíteni Ukrajnában, a közvetlen háború veszélyét építik fel Oroszországgal szemben” – figyelmeztetett.

„Azonban látnunk kell sajnos, hogy ma ez a brüsszeli politika és a brüsszeli döntés úgy szól, hogy Oroszországgal háborút kell vívni”

– folytatta.

Majd leszögezte, hogy rendkívül veszélyes döntésről van szó, a magyar kormánynak pedig az a feladata, hogy megóvja a magyar embereket és családokat az Oroszországgal vívandó brüsszeli háborútól.

Szijjártó Péter ezután hangsúlyozta, hogy ettől a háborútól Magyarországot csakis egy szuverén kormány tudja megvédeni.

„Egy brüsszeli bábkormány nyilván azért jönne létre, hogy Brüsszel akaratát teljesítse minden tekintetben. Egy brüsszeli bábkormány belevinné Magyarországot abba a háborúba, amelyet Brüsszel Oroszországgal szemben akar megvívni”

– vélekedett.

„Mi a mai napon megerősítettük, hogy Magyarország szuverén, nemzeti kormánya ettől a háborútól meg fogja védeni a magyar embereket, a magyar családokat, meg fogja védeni Magyarországot. Továbbra is támogatjuk a béketárgyalásokat, támogatjuk a legmagasabb szintű amerikai-orosz egyeztetéseket és elutasítjuk Brüsszel legújabb háborús döntését” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)