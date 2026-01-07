Rendkívüli időjárás – A rendőrség is kiemelten figyel a bajbajutottakra, idős, egyedül élő emberekre

A rendkívüli időjárásra tekintettel a rendőrök is segítenek minden rászoruló embernek, hiszen különösen fontos a rendőri jelenlét akkor, amikor az idős, magukról nehezen gondoskodni tudó emberek a hideg okozta veszélynek vannak kitéve, esetleg egészségi állapotuk miatt nem tudják teljes biztonsággal ellátni magukat. A rendőrség arra kéri a lakosságot, figyeljenek az idős, egyedül élő, szociálisan rászoruló ismerősökre, szomszédokra.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon tudatta, hogy munkatársaik az aktuális rendkívüli időjárásra tekintettel fokozott jelenléttel, visszatérő jelleggel látnak el szolgálatot a kistelepüléseken.

Azt írták:

A rendőrök az ellenőrzések során arról is érdeklődnek az ott lakóktól, hogy van-e bármire szükségük, amennyiben kell, a társhatóságok és önkormányzatok felé jelzik az igényeket és a felmerült problémákat.

A beszámoló szerint Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrök az elmúlt napokban több mint 70 rászorulót ellenőriztek, és amennyiben segítségre volt szükségük, azt biztosították részükre.

Idős férfi életét mentették meg a harkányi rendőrök

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szintén a rendőrség honlapján számolt be arról, hogy a harkányi rendőrök kihűlés közeli állapotban találtak rá a egy idős férfira, akinek megmentették az életét.

Tájékoztatásuk szerint a Siklósi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának jelzése alapján a szolgálatban lévő járőrpáros keresett fel otthonában kedden kora délután egy idős harkányi férfit, hogy ellenőrizzék szüksége van-e valamilyen segítségre, képes-e önállóan befűteni otthonát, egyáltalán van-e fűtésre alkalmas berendezése, és ha igen, az biztonságos-e. A férfi többszöri kopogtatásra sem nyitott ajtót, azonban a házból kiszűrődő halk hangok arra utaltak, hogy valaki tartózkodik a lakásban.

A rendőrök kitartásának köszönhetően a férfi végül ajtót nyitott, ekkor derült ki az, hogy a 77 éves férfi lakásában nincs fűtési lehetőség, így fennállhat a kihűlés veszélye.

Mivel a hőmérséklet a lakásban fagypont közeli volt, a rendőrök nem tétlenkedtek, azonnal intézkedtek. Az áthűlt férfit először a rendőrautóban lévő takaróval melegítették, majd átadták a Támasz Alapítvány munkatársainak, akik elszállásolták őt.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, figyeljenek az idős, egyedül élő, szociálisan rászoruló ismerősökre, szomszédokra! Amennyiben segítséget igénylő személlyel találkoznak, értesítsék a rendőrséget, akik megteszik a szükséges jelzéseket a velük kapcsolatban álló helyi önkormányzatok, szociális ellátást biztosító intézmények felé.

Elrendelte a vörös kódot Fülöp Attila, a szociális intézmények kötelesek fogadni a hideg miatt bajbajutottakat

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szerda reggel 8 órától visszavonásig Magyarország egész területére elrendelte a vörös kódot.

Az államtitkár közlése szerint : a szociális rendszer felkészült a rendkívüli időjárási helyzetre, senkinek sem kell az utcán aludnia, egyben azt kérte, azt kérte, ha bárki veszélyben lévő embert lát, hívja a diszpécserszolgálatokat.

Kiemelt kép: A rendőrség minden rászorulónak, bajbajutott embernek segítséget nyújt (Fotó: police.hu)