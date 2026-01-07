Országszerte folyamatosan munkában vannak a tűzoltók a havazás miatt

Vácduka külterületén, a 21113-as úton, az Aszód és Vác között közlekedő menetrend szerinti autóbusz a hókásás úton megcsúszott és az árokba borult. A járművön nyolcan utaztak, közülük két utas könnyű sérüléseket szenvedett.

Zala vármegyében, Csatár településnél kedden késő délután lezárták a bekötőutat, miután egy Volánbusz elakadt a hóban. A járművet a tűzoltóegységek kivontatták, személyi sérülés nem történt. Este Pilisvörösvár belterületén, a 10-es főúton, a vasúti aluljáróban egy kamion akadt el, a mentés ideje alatt a forgalom félpályán haladt.

Szintén az esti órákban a 7-es főúton, Nagykanizsa irányában hét kamion rekedt hóban, emiatt az M7-es autópálya 225-ös kilométerszelvényében, a becsehelyi lehajtónál feltorlódott a kamionforgalom. A katasztrófavédelem közreműködésével egy nyergesvontatót sikerült elindítani, ezt követően több kamion is továbbhaladt, jelenleg még néhány jármű várakozik.

Kedden 18 óra 20 perctől január 7-én 2 óra 10 percig a Szlovén Köztársaság súlykorlátozást vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművekre, ezért az M7-es autópályán a rendőrség és a katasztrófavédelem az érintett járműveket tájékoztatta és várakozóhelyekre terelte.

Este 22 óra 45 perctől szerda hajnal 5 óra 55 percig szintén 7,5 tonnás súlykorlátozás volt érvényben a 2-es számú főút Nógrád vármegyei szakaszán. Éjjel 3 órától az M30-as autópályán, Szikszó és Tornyosnémeti között, mindkét irányban súlykorlátozást vezettek be a rendkívüli hóhelyzet miatt.

Ugyancsak hajnali 3 órától Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Geszthely külterületén, a 3605-ös jelű úton, a 15+500 és 22+100 kilométerszelvények között hóátfúvás miatt teljes útlezárás lépett életbe.

A hóhelyzet miatt 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozó súlykorlátozást kellett elrendelni:

Veszprém vármegyében a 82-es és 83-as főutakon,

Zala vármegyében a 86-os főúton,

Nógrád vármegyében a 2-es főúton,

Pest vármegyében az M2-es autóúton,

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében pedig az M30-as autópályán.

Akasztón, a Döbrögec tanyán egy családi ház tetőszerkezete a hó súlya alatt beomlott, az épület pedig lakhatatlanná vált. Három lakót rokonoknál helyeztek el.

Emellett pedig áramellátási zavarok alakultak ki Szeged külterületén 1685, valamint Bordányban 478 fogyasztót érintően.

Erős széllökések kíséretében érkezik az újabb hóhullám

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán a keleti országrészben kora délelőttig tovább havazhat, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 5–10 centiméter friss hó hullhat. Az ország más részein inkább hószállingózásra, kisebb havazásra lehet számítani, délutánig legfeljebb délen gyarapodhat néhány centiméterrel a hóréteg.

Este déli irányból újabb csapadékzóna érkezik a Tiszántúlra, ahol ismét jelentős havazás kezdődik. A Dunántúl nyugati felén és kétharmadán az élénk, helyenként erős északi szél hófúvást okozhat, a Bakony térségében akár magas hótorlaszok is kialakulhatnak.

Északkelet-Magyarországon, különösen a Bodrogközben, késő délelőttig 55–65 km/órás, időnként viharos széllökések is előfordulhatnak, amelyek tovább rontják a közlekedési viszonyokat. Délután átmenetileg mérséklődhet a szél, estétől azonban ismét erősödik, és újra fokozódik a hófúvás.

Kiemelt kép: A Belügyminisztérium által közreadott képen mentõk és tűzoltók dolgoznak a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátásán 2026. december 6-án (Fotó: MTI/BM)