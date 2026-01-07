Orbán Viktor: A Brüsszel-féle út a háború és a vesztesek útja

Közösségi oldalán jelentkezett bejegyzéssel szerda reggel Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben az elmúlt időszak geopolitikai eseményeire reagált.

A kormányfő posztja elején kitért az ukrajnai háborúra, a venezuelai krízisre, továbbá a Grönland, Tajvan és Irán körül kialakult helyzetre. Mint megjegyezte: „Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon.”

Orbán Viktor arról is írt, hogy a szerdán esedékes kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan lehet a békés és stabil fejlődés útján tartani ebben a szerinte minden korábbinál veszélyesebb korszakban.

„ Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel ”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor úgy látja, ezzel szemben van az a brüsszeli út, „amelynek része a háborús terv, az Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdok, migrációs paktummal.”

„Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)