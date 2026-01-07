Nagyon örült a holland újságírónő, hogy Budapest utcáin este is teljes biztonságban érezheti magát

Scarlett Karoleva holland újságírónő azután sétált a mesés hangulatú, behavazott Budapesten, hogy Orbán Viktort kérdezhette a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján. Az újságíró az X-en tett közzé videót egy remek kis hógolyózásról, és örült annak, hogy ezt barátnőjével teljes biztonságban teheti meg.

A Mandiner vette észre egy holland újságírónőnek a közösségi portálon közzétett videós bejegyzését, melyben a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatójára érkező Scarlett Karoleva azt mutatta meg, hogyan sétált barátnőjével a csodálatos hangulatot árasztó Budapest behavazott utcáin azt követően, hogy Orbán Viktort kérdezhette.

A bejegyzés tanúsága szerint

az újságíró önfeledten hógolyócsatázott barátnőjével, a két nő láthatóan teljes biztonságban érezte magát.

„Késő esti séta a varázslatos Budapesten. Két nő hógolyócsatázik, miközben teljes biztonságban vannak. Szeretem Budapestet” – fogalmazott posztjában Scarlett Karoleva.

Late night walk in magical Budapest

Two women, having a snowball fight and being totally safe I love Hungary 🇭🇺⛄️ pic.twitter.com/ATlrgmmv3P — Scarlett Karoleva (@Scaroleva) January 5, 2026

Amszterdamban, illetve Nyugat-Európa más városaiban már messze nem ilyen a közbiztonság

Ahogyan arról a közmédia is beszámolt, szilveszteréjjel Nyugat-Európában több helyütt erőszakos és tűzijátékos támadás ért embereket, és a nagyrészt migráns hátterű bűnbandák tagjai a rendőrökre is rátámadtak. A rendőrség több alkalommal avatkozott közbe Amszterdamban, Floradorp városrészben, miután több csoport tüzeket gyújtott a körzet egyik utcájában. A rendbontások miatt rohamrendőröket vezényeltek ki, hogy a tűzoltók elolthassák a lángokat.

Kapcsolódó tartalom Bűnözői hálózat állhat az amszterdami rendőrök elleni újévi tűzijátékos támadások mögött Az összecsapások során a tömeg tűzijátékokkal támadta meg az egyenruhásokat.

Az óesztendő utolsó napján az amszterdami rendőrök elleni tűzijátékos támadásokat bűnözői hálózat szervezhette. A holland rendőrség adatai szerint szilveszterkor 250 embert vettek őrizetbe erőszakos cselekmények vagy rongálás gyanújával. A holland rendőrség vezetője a közeljövőben további letartóztatásokra számít, részben az interneten terjedő, a rendőrök elleni támadásokat rögzítő számos videófelvétel alapján.

Kiemelt kép: Scarlett Karoleva holland újságíró (Fotó: Mandiner/X/képernyőfotó)