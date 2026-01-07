Megtörten nyilatkozott Dudás Miklós édesanyja a fia elvesztéséről

Elképzelhetetlen, mekkora fájdalmat kell most átélnie az ismert sportoló, Dudás Miklós édesanyjának, aki rövid időn belül két közvetlen családtagját is elveszítette. Tavaly februárban a férje halt meg, miután egy benzinkúton megtámadták, néhány napja pedig a fiát találták meg holtan a lakásában. Ráadásul több mint valószínű, hogy őt is bántalmazták a halála előtt.

A Blikk szerdán elérte a tragikus sorsú 34 éves férfi édesanyját, Klárát, aki a XVIII. kerületi házukban a lap cikke szerint megtörten nyitott ajtót.

„Nem vagyok jól, ne haragudjon. Nem tudok semmit mondani a történtekről, engem is csak ma hívtak a rendőrségtől, hogy változott valami”

– mondta a Blikk munkatársának szomorúan a gyászoló asszony, aki hozzátette: „Bízom benne, hogy minél előbb kiderül a teljes igazság, hogy valójában mi okozta a gyerekem váratlan és felfoghatatlan halálát.”

Ahogy arról a hirado.hu is beszámoltunk, a január 5-én holtan talált férfi ügyében eleinte úgynevezett közigazgatási eljárást indítottak. Azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya ezért halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

„Nem fogom fel ezt ép ésszel, de bevallom őszintén, nem is akarom felfogni. Elmondani nem tudom, mit érzek most, mekkora a fájdalmam. Nem tudom, miképpen lehet ezt a tragédiát feldolgozni” – tette hozzá a világbajnok egykori kajakos, Dudás Miklós édesanyja.

A Blikk információi szerint az áldozat nyakán és a fején is voltak sérülések, a lakásában pedig vért találtak. Most azt vizsgálják, pontosan ki és mikor okozhatta ezeket a sérüléseket, és volt-e közük a halálához. A büntetőeljárásban rekonstruálják a férfi utolsó napjait, felkutatják azokat a személyeket, akikkel találkozott, és a telefonját is megvizsgálják.

Ha valóban bántalmazták, minden bizonnyal rövidesen elfogják az elkövetőt, és felelősségre vonják.

A rendőrséget a férfi felesége, Szigligeti Ivett értesítette, mivel már több napja nem érte el a férfit. A bezárt lakásba egy zárszakértő segítségével jutottak be, de Dudás Miklóson már segíteni nem lehetett. Rövidesen megérkezett a helyszínre a férfi édesanyja, Klára is, aki valójában még a férje elvesztését sem tudta feldolgozni, s most újabb szörnyű tragédiát kell átélnie, talán még súlyosabb veszteséggel kellett szembenéznie.

Kiemelt kép: Dudás Miklós mutatja aranyérmét, amelyet a bakui I. Európa Játékok férfi kajak egyes 200 méteres versenyének döntőjében nyert a Bakutól mintegy 300 km-re, nyugatra fekvő Mingachevirben 2015. június 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)