Leopard harckocsikat, harcjárműveket és vontatókat indított útnak a Magyar Honvédség a havazás elleni harcban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.07. 17:43

Belföld

| Szerző: hirado.hu
A rendkívüli havazás miatt a Magyar Honvédség több eszközt átcsoportosított az ország különböző térségeibe, hogy a lehetséges gócpontokhoz közelebb kerüljenek, és szükség esetén rövid időn belül beavatkozhassanak – mondta a honvédelmi miniszter Tatán, a tárca által az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, Tatáról szerdán négy eszköz indult útnak: két Leopard A4 harckocsi Miskolcra, valamint két Wisent műszaki-vontató jármű Veszprémbe.

Ezenkívül Kaposvárról két-két BTR–80 típusú harcjárművet csoportosítottak át Pécsre és Medinára – tette hozzá.

A miniszter arról is beszélt, hogy a tatai laktanyában a készenlétben lévő állományt téli körülmények közötti vezetésre és vontatásra készítik fel, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljanak.

A Magyar Honvédség parancsnokságai és alakulatai utasítást kaptak arra, hogy feladataik végrehajtása közben haladéktalanul nyújtsanak segítséget, ha bajba jutott járműveket vagy embereket észlelnek – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A Magyar Honvédség az operatív törzs tagjaként a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben folyamatosan figyelemmel kíséri a rendkívüli hóhelyzet alakulását, és szükség esetén közreműködik a feladatok végrehajtásában – tette hozzá a tárcavezető.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)

