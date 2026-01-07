Lázár János: Csapataink harcban állnak, ezer ember dolgozik a MÁV-csoportnál a hóhelyzet kezelésén

Csapataink harcban állnak, mintegy ezer ember dolgozik a MÁV-csoportnál közvetlenül a hóhelyzet kezelésén, a hó okozta műszaki vagy fizikai akadályok elhárításán, a meghibásodások megelőzésén – közölte az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán szerda délután.

Lázár János jelezte: folyamatos készenlétet tartanak, munkatársaik az éjjeli és a hajnali órákban is terepen vannak, szerdára virradóan összesen mintegy 1200 kitérő takarítását végezték el. Az intenzív havazás miatt sok helyre többször is vissza kellett térniük az éjszaka folyamán – tette hozzá.

A tárcavezető nyomatékosította:

minden hadra fogható járművük sínen és úton van, a megerősített hóügyelet érdekében csak a személyszállító társasághoz több mint 220 kollégát hívtak be rendkívüli szolgálatba.

Csak a főváros térségében 36 kiemelt szolgálati helyen nappal 300, éjszaka és hajnalban 150 ember takarította a havat, és dolgozott az utasforgalommal érintett területek síkosságmentesítésén – tájékoztatott Lázár János, köszönetet mondva munkájukért.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)